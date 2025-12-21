誠品南西重新營業！櫃姐彼此叮嚀：注意身邊人

生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

北捷恐攻事件，造成誠品南西百貨不得不暫停營業一天，今天重新營業，人潮明顯受到影響，有櫃姐坦言，現在出門會注意身邊的人，也有1樓店家還原驚險場面，事件爆發時他與客人躲在店裡半小時，才敢出來。

專櫃人員站在櫃位前，一字排開迎接客人，北捷恐攻發生後，誠品南西被迫暫停營業1天，週日上午11點全面恢復營業，但這人潮似乎不若以往。開門前，保全照常熱情和誠品上班人員打招呼，專櫃人員重回上班地點，想起這裡曾經發生慘絕人寰的恐攻事件，心裡難免忐忑不安。誠品南西專櫃人員：「還是會有點擔心，就出去走走少看網路的訊息。」誠品南西專櫃人員：「大家有說出門的時候，要多注意身邊的人。」

員警在誠品南西前看守。（圖／民視新聞）





北捷恐攻發生後，犯嫌張文先在馬路上投擲煙霧彈，接著闖進誠品南西，從一樓殺到五樓，即便誠品指出，店方已完成逐層灑淨儀式，一名5樓櫃姐仍還原事發經過。誠品南西專櫃人員：「我們不會去那裡，但我們知道那裡是去頂樓的啦。」誠品南西1樓甜甜圈店家：「他直接往裡面殺，然後他揮第一刀的時候，我們的人全部都往這邊逃，我知道這裡面很安全，因為我們有鐵器啊可以防身，所以我就是，當下也不知道兇手是誰，直接把客人推到裡面去，因為我們裡面有三四個男生，就是我覺得是很安全的啦。」





有人送上氣球寫下，人神共憤地獄不容，對兇手表達嚴厲譴責。（圖／民視新聞）





有1樓甜甜圈店員還原，當下趕緊把客人推進店裡，四個店員拿起店內鍋鏟做防位，半小時候才解除警報，驚險萬分，而門口外頭電線桿，上百束民眾自主現的花束，已經擺滿地，民眾路過紛紛拍照下來。獻花民眾：「（事件）當下就覺得，該做些什麼。」還有民眾用卡片寫下，原本覺得自己很糟，但生日碰上這次恐攻，決定獻花好好活下去，更有人送上氣球寫下，人神共憤地獄不容，對兇手表達嚴厲譴責，事件過後民眾用不同方式表達追思，誠品南西也以重新營業方式，積極走下去。

