誠品南西重開放...員工嘆要去收驚 港遊客憶驚恐：張文砍我一刀沒砍中

誠品南西店在歷經休館一天後，今（21）天重新營業，大部分員工的心情還是沒有完全平復，還有員工回憶，當天其實離張文只有一小步距離，一度怕到都動不了，但看到有人嚇到跌倒，趕緊先救人。北捷也宣布，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹將關燈3天，表達哀悼。

離張文僅一步之遙... 員工驚恐腿軟仍先救人

移開暫停營業的告示牌、卸下黑布，台北誠品南西店在微雨中重新對外開放，一開門就湧入不少逛街人潮。還有香港遊客專程前來，透露當時凶嫌張文就在店鋪前朝著自己砍了一刀，還好沒有砍中，也趁著回國之前來這祈禱哀悼。

廣告 廣告

香港遊客差點也被攻擊，今日特地回到誠品祈禱。圖／台視新聞

歷經隨機攻擊事件暫停營業一天後，員工一早帶著早餐從側門通道搭電梯，回想起事發當天還是心有餘悸，表示當時跟張文只有一步之遙，嚇到有些腿軟，但看到有民眾嚇到跌倒，就決定先救人。

員工說事發當下有民眾嚇到跌倒，決定先救人。圖／台視新聞

中山商圈人潮明顯減少 耶誕樹關燈3天表哀悼

由於事發現場第一時間就被封鎖，店內的整潔、帳務工作都只能先喊卡，只是經過短暫休息一天，大部分員工的心情還是沒有完全平復，坦言需要去拜拜收驚，也會多加注意身旁的人。

而事發過後週日上午的中山商圈，只有零星逛街人潮，特地來拍耶誕樹的民眾更明顯減少。北捷也於昨日宣布，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，20日至22日關燈3天，以最沉靜的方式向無辜逝去的生命致哀，並祈願傷者早日康復。

台北／魏于恬、許修銘 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

社群限動發文「中山砍人不揪」 警火速逮新北19歲男送辦

為阻止張文...57歲男英勇殉命 蔣萬安：盼入忠烈祠、北捷設置紀念牌

知名手搖品牌「掛自家Logo花束、飲料袋」哀悼挨轟 今發道歉聲明