誠品南西「擦肩死神」 香港客嚇：張文對著我揮刀

台北恐怖攻擊後，外國旅客仍認台灣相對安全！馬來西亞旅客坦言「心裡有點擔憂」，美國旅客改搭計程車代替捷運，香港夫妻驚險經歷「差點被砍」。西門町六號彩虹打卡點已增派警力持盾巡邏，多數外國人認為台灣依舊安全，「出國本來就要多注意」。然而，香港鄭先生在中山商圈逛街時，驚見張文揮刀，「差一點就被砍傷」，為台灣祈禱「希望不會再發生」！

誠品南西與死神擦肩而過，港客嚇壞直呼，張文對著我揮刀。（圖／TVBS）

台北市恐怖攻擊事件後，外國旅客雖提高警覺但仍認為台灣相對安全。馬來西亞旅客表示心裡有點擔憂，會多留意周圍人士；新加坡旅客則認為出國本就應注意安全，台灣整體仍屬安全地區。美國旅客改搭計程車而非捷運，但同樣覺得台北安全。各景點已加派警力，包括西門町六號彩虹打卡點附近有警察持盾牌巡邏。然而，也有香港旅客分享曾在中山商圈差點被張文揮刀砍傷的驚險經歷。

恐怖攻擊事件後的週末，台北西區熱門景點仍吸引許多民眾及外國遊客前來逛街。儘管發生了這樣的事件，大多數外國旅客仍表示台灣比其他國家安全。新加坡旅客認為，不論去哪個國家，出國時都會比較注意周圍安全，整體而言台灣還是比較安全的地方。馬來西亞旅客表示，心裡會有一點擔憂，看到有人過來時會多注意看一下。

台北隨機攻擊，外國旅客認為台灣仍安全。（圖／TVBS）

來自美國加州的旅客表示，他們沒有搭乘捷運，而是選擇搭乘計程車代替，但仍覺得在台北是安全的。在多數外國人眼中，台灣相比其他國家依然是個安全的地方。有旅客提到，出國本來就會多注意周遭環境，至於手機還是得使用，因為需要查詢地圖路線。

來自澳門的旅客表示，自己算是比正常人少用手機，並注意到北車已經多派了警方人員維持秩序。西門町六號彩虹打卡點附近也增加了警方持盾牌巡邏的人數，目的是讓旅客感到更安心。中正紀念堂週日這天也有許多外國旅客，大家自在拍照，有人照常帶著耳機觀賞景點或慢跑。台灣領隊表示不會讓旅客感到緊張，因為他們是外國人。

走台北街頭少用手機? 外國客說明仍常用手機找景點路線。（圖／TVBS）

然而，台北熱鬧市區發生的恐怖攻擊確實嚇壞了不少人。來自香港的鄭先生和鄭太太分享了他們的親身經歷，當時他們在中山區逛街，進入美食街還不到10秒，就聽到後面有很多人在驚叫。不到5秒，鄭先生就看見張文對著他揮刀，差一點就被砍傷。雖然當時非常驚嚇，但他們仍保持冷靜，還幫忙大喊要其他民眾趕快離開。這對香港夫妻也為台灣祈禱，希望這樣的憾事不會再發生。

