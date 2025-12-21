誠品南西21日恢復營業 店家英勇事蹟備受讚揚

台北市 / 綜合報導

19日晚間，台北車站與中山商圈，發生隨機攻擊事件。突如其來的隨機攻擊，讓百貨公司內民眾陷入恐慌。不少人倉皇逃生，卻也有人選擇冷靜應對。誠品南西店一間 義式餐廳的店長 ，案發第一時間協助民眾躲避，自己則站在門口警戒，成功安撫情緒，避免混亂擴大。

民眾說：「好可怕，趕快趕快，(到)一樓了沒。」大批民眾倉皇衝下手扶梯，用自己最快的速度往門口衝去，19日的隨機攻擊事件，兩位無辜民眾在中山商圈不幸喪命，很多民眾之所以能逃過一劫，也是因為有他們的幫助。

餐廳店員說：「我出去外面，(是我們這一層嗎，真的假的)。」我出去外面(是我們這一層嗎真的假的)，身穿黑色上衣戴著口罩的這位，是誠品南西內一間義式餐廳的店長，年僅26歲面對攻擊態度沉穩，當下他選擇挺身而出協助民眾避難，民眾社群發文事發當晚6點40分，他們在百貨三樓得知有人持利器隨機攻擊，但當時完全不清楚該往上還是往下跑，還好義式餐廳人員反應快，收留他們這些散客到店內躲避。

記者盧怡撰說：「那我們也實際回到現場，帶您還原當時的狀況，當時這名店長，是讓這群民眾可以有機會，躲在他們店裡面的這些桌子底下，做一個簡單的躲藏，他自己本人則是非常勇敢，拿著長掃帚，在門口這邊阻擋嫌犯。」餐廳人員表示，雖然當時嫌犯並沒有出現在三樓，但事發當下民眾恐慌，對於店長的英勇作為，雖然擔心他受傷但更多的是給予肯定。

義式餐廳區督導徐念煜說：「(民眾)都很慌張，他(店長)說沒關係，我們這邊都有空間，請大家都進來這邊做避難，非常地，對他的英勇行為表示讚揚，當然我們同時身為主管，我們也希望他還是要以自己的人身安全為主。」店長本人很低調對於事件不願多談，但高層稱讚他的熱血與英勇事蹟，也將記功嘉獎，恐慌蔓延之際有人選擇用冷靜，守護更多人的安全。

