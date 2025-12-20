誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？

有誠品南西店員工昨晚在社群平台 Threads 發文指出，張文墜樓處平時為回收場，長期堆放大量紙箱，紙箱高度甚至可達成人頭部位置。 圖/截取自社群平台 Threads

[Newtalk新聞] 台北市昨（19）日晚間發生重大隨機殺人案件，27歲兇嫌張文在警方追捕過程中，於誠品南西店墜樓身亡。由於事發當時警方已將其團團包圍，外界一度質疑是否因畏罪而選擇尋短，不過，隨著現場細節曝光，案件動機出現不同解讀。

有誠品南西店員工昨晚在社群平台 Threads 發文指出，張文墜樓處平時為回收場，長期堆放大量紙箱，紙箱高度甚至可達成人頭部位置，「昨天（12月18日）我丟紙類時，紙箱已經堆到我頭的高度。」該名員工透露，案發當天紙箱剛好被清空，懷疑嫌犯事先勘查過地形，原本意圖從頂樓跳到紙箱上脫逃，卻未料紙箱數量已大幅減少，最終失足墜樓。

該名員工也直言，自己並不認為張文是畏罪自殺，「也許他以為下面還有紙箱，有僥倖心態，結果失算。」相關說法引發網友熱議，也讓案件動機增添變數。

不過，專案小組對此仍持不同看法。警方調查指出，當中山分局員警與熱心民眾一路追捕至5樓時，張文疑似察覺已無逃逸空間，才萌生死意。他先是假意配合，主動丟棄刀械、戰術背心與相關裝備，企圖讓警方鬆懈，隨後在警方尚未來得及發動壓制與逮捕行動前，突然轉身墜樓。

警方強調，目前仍持續蒐證與釐清案發前後行徑，不排除任何可能性，相關細節將待專案小組進一步調查後對外說明。

