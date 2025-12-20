誠品員工遭無差別攻擊險傷肺！路人被砍死 家屬慟：為何害家庭不幸

通緝犯張文19日下午起接連在台北車站、中山丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊砍人，最終釀4死11傷，他也因此墜樓喪命，行政院長卓榮泰今（20）天前往三軍總醫院、馬偕醫院慰問傷者，他強調後續警政署正強力偵辦，也期盼傷者早日康復。

北捷同仁護機房滅火嗆傷 卓榮泰喊話北捷給嘉獎

卓榮泰今早赴三總關心傷者，提到一名誠品職員蔣姓男子，張嫌衝到2樓在沒有任何接觸下，直接就對他揮舞長刀「無差別傷害」，蔣男右胸遭劃傷，但幸好沒有傷及肺部等重要器官，院方昨晚緊急開刀救治，還好他正向樂觀，有助於及早恢復健康。

而在馬偕醫院則有另一名傷者劉先生，他是臺北捷運公司同仁，事發當下煙霧、大火，他基於職責所在，保護機房 ，衝出來要撲滅搶救，以至於他嗆傷，不過還好沒有其他外傷 ，肺部經過醫治也非常安全，目前正在急診觀察，卓榮泰讚他將可能的損害危險降到最小，希望北捷能給予嘉獎。

蕭姓路人遭砍傷「失血過多」身亡 家屬沉痛盼了解動機

而除了11名傷者由雙北各醫院救治外，昨晚有4人送醫搶救後宣告不治，其中一位蕭先生僅是路過，就被張文持刀砍傷，現場有醫師對他進行必要的急救，然而送到馬偕時，仍因失血量過多，急救到半夜4點左右宣告不治身亡。

卓榮泰透露，蕭先生的大姐跟三姐心情沉重，她們希望能夠了解嫌犯動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

卓榮泰強調，後續政府將從了解動機、原因之後，檢討、加強處理社會問題，而從昨天到現在，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站也都加強戒備，預計將持續一段時間，務必讓國人取得最高的、最大的心理安定，另外，他呼籲，有些人在媒體、社群平台發布不實訊息或是引起大眾不安資訊，千萬要制止，否則政府一定透過各種管道揪出危害社會動亂的份子。

