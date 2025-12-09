誠品年賣930萬本書！台灣最南門市來了 首推「尊榮會員徽章」享5禮遇

生活中心／賴俊佑報導

誠品董事長吳旻潔表示，表示，誠品書店今年逆勢成長，相較2年前成長100萬冊。未來會更注重場域的互動、創造和讀書人更深厚的關係。(圖／誠品提供)

誠品書店今(9)日公佈「2025年度閱讀報告」，過去1年出版品銷量達 930萬冊，相較前一年逆勢成長近3%，誠品電子書上市滿1年廣受年輕世代青睞，松菸誠品改裝後人流增逾1成，中山地下書街改裝後月營收成長15%，今年展店「誠品生活台南」、「東港王船限定店」，全台最南門市「恆春限定店」年底正式開幕，全台店數達37間、全亞洲51間，今年動工的桃園高鐵店預計2028年亮相。

電子書廣受年輕世代青睞 購書量、金額都比純紙本高

誠品書店觀察，台灣年輕人對閱讀熱情不減，全年新進會員中近5成為Gen Z讀者 ! 而促動閱讀向上成長的關鍵在於「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」。以今年8月舉辦的首屆動漫祭為例，誠品書店在全台打造了17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等多元活動，成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長118%！

誠品電子書上市滿1年，用戶來自世界5大洲，包括台灣、香港、美國、日本和英國，同時購買紙本書及電子書的誠品會員，平均購買書籍數量是僅購買紙本書會員的 2.2倍，平均購書金額亦高出120%，對於讀者來說，紙本書與電子書不是2選1的零和選擇，而是2選2，未來新書「紙電同步出版」將成為常態，誠品電子書涵蓋全齡讀者，其中21至35歲讀者占比逾5成，廣受年輕世代青睞並持續成長中。

全台最南誠品「恆春限定店」12月20日正式開幕。(圖／誠品提供)

台灣最南的誠品「恆春限定店」今年底開幕

誠品松菸24小時書店今年9月改裝後，藏書超過敦南店，40米閱讀長廊延伸遊逛動線，重現敦南階梯閱讀盛況，人流增逾1成，不重覆到店會員成長50%，客單價有感提升；300米中山地下書街R79今年7月改裝後，月營收成長15%，會員營收提升17%。

誠品生活台南今年6月開幕，圖書銷售品項全台第3、中南部第1，藝術圖書銷售品項全台第2，僅次於誠品松菸24小時書店，另外誠品生活台南兒童館特別打造「誠品繪本公寓」，帶動兒童親子銷售占全書店2成。

誠品今年展店「誠品生活台南」、「東港王船限定店」，全台最南門市「恆春限定店」進駐屏東恆春文化中心劇場館，12月6日試營運，12月20日正式開幕，全台店數達37間、全亞洲51間(台灣37間、香港11間、蘇州1間、東京1間、吉隆坡1間)；海外店也持續辦活動推廣閱讀，誠品香港16家店全年逾百場閱讀分享活動，誠品生活蘇州精選書籍策展，誠品生活日本橋今年舉辦幾米25週年特別企劃、台日藝文交流，誠品生活吉隆坡連2年邀請11為台灣作家親臨講座。

購書滿50本的樂讀會員可獲得獨家「金屬徽章」，精美刻面設計是專於誠品讀書人的榮耀象徵。(圖／誠品提供）

誠品明年首次推出「誠品讀書人金屬徽章」 享5禮遇預估6千人達標

誠品書店統計每人全年平均購書冊數超過30本，誠品根據閱讀成就給予會員精神勳章，超過15本為「好讀會員」，超過30本為「勤讀會員」，超過50本為「樂讀會員」，誠品統計有精神勳章的會員達6萬人，其中樂讀會員超過6000人；誠品書店2026年針對樂讀會員首度推出「誠品讀書人金屬徽章」，精美刻面設計是讀書人的榮耀象徵，還有5大禮遇包括可在全台8家指定門市享「購書禮遇結帳」服務、每月優先參加北中南閱讀特企活動，並享電子書折扣券、滿額免費宅配、兌換限量誠品選書等專屬優惠，號召書迷一同累積屬於自己的智慧成就。

