誠品悼念牆現英文恐嚇紙條 警調監視器追查

寫下小紙條、帶著花束，從中部北上的蔡同學，特別來悼念在襲擊事件中，阻擋嫌犯卻不幸身亡的余家昶。

旅客蔡同學表示，「我覺得余先生很勇敢，他值得被紀念。」

旅客林同學則說：「進到這個空間的時候，可以真的在那一個悼念的氛圍裡面，比較正式，也比較嚴肅一點。」

北捷即日起在台北車站B1層通往M7出口通道，設置的暫時性悼念牆，牆上寫著「英雄擋住了刀與火，擋下恐懼。這座城市，會永遠記得無畏身影。」

另一個事發地點誠品南西店門口，同樣也擺滿花束，不過卻有民眾在悼念牆上，發現一張英文書寫的恐嚇紙條。

民眾說道，「看到的時候，牆上有人貼了這個東西，看起來蠻可怕的，就是好像說要再次，I will kill more people這樣子。尤其是最近就已經加派這麼多警力了，結果還出現有這樣的紙條，或者是說有這樣的一些聲音出來，我不知道為什麼台灣會變成這樣。」



紙條上用英文寫著：「接下來幾天我會殺更多人」，內容相當嚇人，民眾立即將紙條交給附近駐守的員警；警方獲報正調閱監視器畫面，積極追查涉案犯嫌身分。



12月25日耶誕節當天，原本有民眾自發性計劃，在誠品南西店門口舉行追思活動，希望透過歌聲悼念死者；不過活動主辦方卻未現身，讓許多特地前來參與的民眾感到失望。

因應嫌犯一度配戴防毒面具犯案，北捷也修改規定，即日起旅客裝扮有影響維安與安全疑慮者，像是無正當理由配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔等裝扮，或是穿著具「恐攻、武裝」態樣等，經勸導不聽，將一率拒絕運送。

北捷公共事務處副處長謝欣豫指出，「進我們的捷運車站，或其實你進任何空間，沒有必要去戴這一類的用具，我們應該就要注意說，到底他的意圖是什麼。」

北捷也正研議，未來不排除在重要車站導入「監視器AI辨識功能」。成功大學交通管理科學系教授鄭永祥分析，要蒐集足夠的情境模式，讓AI偵測更精準、避免誤判，另外就算做到提前預警，也要人力能及時趕到。

