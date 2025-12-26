誠品悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條 警查影像追留言者

社會中心／黃國誠 吳培嘉 台北報導

北捷中山站「誠品南西店」發生隨機攻擊，不少民眾在悼念牆緬懷死者，沒想到，竟然還有人揚言犯案！有民眾發現，有一張便利貼上，用英文寫著「接下來幾天，我還會殺更多人」的恐嚇字條，警方不敢大意，除了過濾監視器，比對寫下字條的人，同時也採集指紋，要揪出這名留言恐嚇的嫌犯。

隨機攻擊事件後，誠品百貨南西店前，設置悼念牆，不少民眾前來留言，緬懷死者，但就在25日耶誕節這天晚上，驚見一張恐嚇字條。用英文寫下「I will kill more people in the next few days」，意思是接下來幾天我還會殺更多的人，民眾發現後不敢大意，立刻交到警方手上。目擊民眾表示「我們的朋友看到牆上有人，貼了這個東西，看起來滿可怕的，好像說要再次，I will kill more people，我們也是覺得說，當然不希望那樣的事再次發生。」

警查影像追留言者 誠品悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條

民眾發現揚言殺人字條 立刻交由警方採檢處理（圖／民視新聞）

根據了解這張紙條，在25日晚間8點38分，被民眾發現，揚言殺人，警方已採集指紋，排除發現民眾的指紋，進行鑑定，同時也透過現場監視器，進行過濾比對，有機會最快26日就能鎖定嫌犯身分，進行逮人。民眾表示「寫這種字眼不太好，大家都來關心這個事件，我覺得他這樣寫下來，會讓大家更恐慌。」警方持續在中山捷運站，加派警力巡邏守望，恐嚇字條出現後，更是隨時注意可疑人士，揚言殺人的字條，不但涉及刑法恐嚇公眾危安，可處兩年以下，如果是惡作劇，也因為散布謠言，涉及社維法，將處以3日以下拘留，或3萬以下罰鍰。民眾表示「以最高風險為評估吧，就算他是惡作劇，還是要認真看待。」

警方將排除發現民眾指紋後進行鑑定 同步透過監視器過濾留言者身份（圖／民視新聞）

誠品百貨前擺滿花束，希望逝者安息，有目擊民眾寫給無辜騎士，希望祂能當個無憂天使，也有人寫給張文，詢問他這段時間壓抑多久，有多生氣，但這次真的做錯了，但願愛能回到他的身邊，只是一片悼念文中，出現恐嚇字條，警方繃緊神經加強戒備。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

