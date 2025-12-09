誠品新佈局1／今年營收將超過250億元 誠品董座：選對地點比拓點重要

面對出版產業大環境的嚴峻挑戰，吳旻潔笑說，她相信若全世界最後只剩一家書店，那一定是誠品，「誠品書店要消失，除非我消失」。

今（9）日誠品生活舉辦「年度閱讀報告記者會」，今年以來誠品出版品銷量已達930萬冊，年增3%，相較兩年前增加100萬冊。對於數位當道的今日來說，這個數字對於誠品來說，代表著兩個意義。

被日本雜誌《鑽石週刊》評選為「全國地方企業活躍排行榜」第一名的新書《2028書店從街頭消失》上架後，引起一波日本出版危機，也在台灣出版業造成一股討論熱潮。但對誠品書店來說，從數字說話顯現兩大意義：出版量逆勢成長至930冊；同時誠品讀者年齡層有往下的趨勢，全年新進會員中近5成為Gen Z（大約1997～2012年出生）讀者。

吳旻潔問了AI：如果全世界只剩一家書店，請給我一個亞洲版本的。AI回答她三家書店平台。但如果跟城市精神與靈魂有關，讀者會投給誠品。

根據文策院統計，台灣新書出版量下降近10%，董事長吳旻潔指出，雖然少了誠品敦南、誠品信義等代表性門市，但誠品先將松菸改造為24小時書店，之後今年更加入獨棟大店「誠品生活台南」、恆春限定店及最南端的恆春限定店，多數書店銷售量皆正向成長，2025年書冊銷量一口氣達到930萬冊，超越2019年的成績。

這群被誠品生活董事長吳旻潔形容這群為書店打拼的伙伴為「浪漫與經營的主管們」，他們究竟做了什麼？「促動閱讀向上成長的關鍵在於深化讀者連結，創造全新體驗感，」誠品書店資深總監武慧芳表示，以8月舉辦的首屆動漫祭，誠品在全台打造17家主題IP店，集結30位台灣在地創作者及出版社，辦理台漫相關講座、音樂會、經典電影放映等多元活動，帶動輕漫圖書營收成長逾6成，29歲以下購書會員大幅成長118%。

另方面，電子書廣受年輕世代青睞，購書量、金額都比純紙本高。誠品電子書上市滿1年，用戶來自世界5大洲，包括台灣、香港、美國、日本和英國，同時購買紙本書及電子書的誠品會員，平均購買書籍數量是僅購買紙本書會員的 2.2倍，平均購書金額亦高出120%。

誠品公司公共事務處資深總監曾喜松指出，誠品在推動動漫IP活動上具備獨特優勢，也就是除了書店外，還有表演廳與電影院，可同步規劃電影放映與音樂會。今年首次串連即獲出乎意料的好效果，輕漫圖書銷售明顯成長，明年將擴大規模，「動漫迷可以期待」。

吳旻潔表示，隨著2028年最大誠品「桃園臻鼎誠品」等新店型加入，未來兩年內銷售目標瞄準千萬冊，預估2028年營收可望上看300億元。「誠品書店達到損益兩平，是一個成就，但並不是要越賺越多，是一種對營運模式的肯定，也知道自己站得穩。目前海外也有展店計畫，最快明年就會對外公布，不論國內外展店，對誠品而言，選對店面、地點比店數更重要，」她強調。

