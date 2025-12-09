誠品新佈局2／獨家！歷經最低谷 吳旻潔：連白開水喝起來都感覺是甜的

吳旻潔歷經集團經營、親人去世，現在感受到的是甜美。她表示，未來持續深化全台據點的經營動能，獲利是要越來越好。

在過去，大家很習慣稱呼誠品生活董事長吳旻潔為「小公主」，其實跟她接觸過的人，對她的印象是多了一份嚴肅，連拍照的攝影大哥都有這樣的感覺。10餘年下來，與她至少兩次專訪，這是記者第一次感受到她在鏡頭前開懷大笑的模樣。我想她早不是人們口中的「誠品小公主」，而是扛起年營收超過250億元的誠品生活董事長。

走近誠品松菸書店，少了一份敦南店的懷舊，沒有信義店的張揚，卻有一份新舊雜陳的「氣味」。上門的群眾坐在木質椅子上看書，穿梭的人流埋首於找書，如果身在此處，敢說現在已經沒人看實體書，肯定被打臉。

誠品連續兩年賺錢，在全台新書出版量下降近10％之際，誠品出版品銷量達930萬冊、逆勢年增近3％，預估兩年內圖書銷售可望破千萬冊；集團終端營收迄今已超過250億元，今年努力向260億元衝刺，預估2028年以前終端營收可達300億元。

人一到場，誠品董事長吳旻潔語氣柔和跟大家打招呼，今日的她感性地說，「最壞時間已過，儘管當今世局多變、不確定性高、充滿末世感，如果世界只剩下一家實體書店，那就是誠品，因為我有底氣和計劃，以數字為基礎。」符合她的星座，以及她腦中理性與感性的平衡點。

就如同她大剌剌地說，「未來持續深化全台據點的經營動能，獲利是要越來越好，預期明年營收、冊數、不重複消費會員及回購率都要持續成長。」她不厭其煩回答每個問題，包括誠品明年新的展店計畫、佈局海外市場等等。

對於誠品會不會回到敦南商圈，她說得坦白，「有人找，但目前不會。」而誠品已進駐東區地下街6-7號廣場，內容規劃書店、物販與餐飲，約300坪大小；誠品也將進駐北捷台北車站，開設以生活物販、外帶餐飲的全新區域，預計12月下旬對外開幕。全台最南門市「恆春限定店」年底正式開幕，全台店數達37間、全亞洲51間，今年動工的桃園高鐵店預計2028年亮相。

有意思的是，她自問自答，5年後的誠品會是怎麼樣面貌？她給出4個關鍵字：場域、關係、信任和巧遇。「巧遇是跳脫演算法，一種偶然的相遇。」她的關鍵字形容起來似形而上，卻讓我腦中浮現出的誠品敦南店有了疊影。

10年時間，她很忙、我也很多事，短暫的交織是緣分。但，被我拉到一旁拍照的她，在鎂光燈尚未開啟時，她告訴我：「走過最低谷，連喝白開水都是甜的。」我的回答很無聊，「喝水有助健康！」但，第一次看到她在鏡頭前笑得開懷，如同小女孩、真似「小公主」，連一旁的攝影大哥也有如此感受。甚至，她還把雙臂張起，這時候，我深深感受到她所謂的「最低谷」。

有意思的是，她明明行程很滿，還要猜我的星座。妳來我往，又是一頓拉扯，她始終不放棄要猜出我的星座，這是我第一次見到她的才有的性格，爾後或許因為家業經營大業被隱藏起來。「我很少大笑嗎？」她問。我們的回應：「是！」但我相信這樣的笑容，隨著誠品節奏，將會越來越被看見。

