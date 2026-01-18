「誠品書店中壢大江店」在地陪伴25年 2月22日熄燈

「誠品書店中壢大江店」在地陪伴25年即將熄燈！(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕愛看書、買書的民眾注意！桃園市陪伴在地讀者長達25年的「誠品書店中壢大江店」即將熄燈！誠品官方近日證實，因租約期滿，該店將於2月22日結束營業，並說明此一屬於桃園地區展店布局的整體調整，未來將由位於高鐵桃園站前、佔地5000坪的獨棟大型旗艦店接手，預計2028年華麗回歸，此消息在社群平台引發廣大書迷不捨。

誠品中壢大江店自1999年進駐大江購物中心4樓，已營運超過9000個日子，是許多在地人休閒、閱讀的重要場域。誠品官網昨日發布感恩公告，「相伴的9000多個日子 願我們也曾點亮過你的一天，感謝一路以來的每一次陪伴與支持，閱讀不散場 相約精彩下一章」。

誠品官網還說，一路以誠相待，此刻珍藏於心，因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢大江店租約期滿將營業至2月22日止。感謝你的長期支持，即日起會員享單筆滿千折百優惠，鄰近誠品生活林口店、桃園統領店、桃園台茂店和誠品線上將持續為讀者服務，提供多元豐富的美好閱讀體驗。

據了解，雖然大江店面臨熄燈，但誠品在桃園的擴張腳步並未停歇。誠品已啟動下一階段的大型布局，與全球PCB領導廠臻鼎科技集團合作，進駐其位於桃園青埔高鐵站前的企業總部。這座籌備中的「桃園青埔大店」已於去年2月動工，誠品將進駐約5000坪的空間，打造獨棟大店，翻轉書店想像，預計2028年正式與大家見面。

對此，大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，大江規劃未來5年發展計畫，2026年是調整元年，即開始進入新一階段的空間與品牌調整。接下來4樓除了獨家餐廳，也會有引進桃園獨家的零售品牌，並持續提供市境購物中心獨家全年的停車免費，打造一座悠遊的遊逛街城。

「誠品書店中壢大江店」即將熄燈，即日起會員享單筆滿千折百優惠，吸引親子檔前往選書、買書。(記者李容萍攝)

