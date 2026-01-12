誠品書店年味濃 3萬件應景馬年好物年節展登場

記者古可絜／綜合報導

全臺誠品書店「丙午年節展」即日起至2月28日開展，特搜近3萬件應景馬年好物，包含熱銷全球的坐姿伴偶Dreams Posture Pal限定款小馬寶寶、知名IP品牌三麗鷗最新「咬著胡蘿蔔的馬」、以及超適合送給年度最想感謝MVP的「馬年勳章」造型紅包袋一次擄獲大小朋友的芳心；另有誠品書店松菸年貨大街及R79「馬上行運」年節特別企畫同步登場，特邀臺灣3大知名插畫家帶來一日似顏繪快閃，帶給民眾獨一無二的開春紀念。

廣告 廣告

一鍵升級年節餐桌，即日起至2月11日誠品線上精選百款日臺米其林名店與五星級飯店等年菜，限時5折起，包含入選日本米其林指南的老字號鰻魚名店四代目菊川，以炭火直烤鰻魚至外皮酥脆，保留魚肉鮮美軟嫩，底層鋪蓋日式手法炊飯，入口彷彿置身鰻魚飯聖地名古屋；星級美味還有連續3年獲米其林推薦的「經典臺菜代表」錦霞樓，整隻鮮甜紅蟳，再以干貝、豬油拌香長糯米搭配脆口花生，口感層次豐富，是年節餐桌最應景的視覺饗宴；唯一連續8年獲米其林必比登推薦的素食餐廳祥和蔬食攜來年菜組合，內含廣東經典名菜杏鮑牛腩煲、以紅蘿蔔熬煮的蟹黃醬獅子頭等多種蔬食料理，為素食者提供豐富的節慶美味。

誠品R79「馬上行運」年節特別企劃1月31日邀請3大臺灣插畫家坐鎮帶來一日似顏繪快閃，2月8日加碼推出一對一占卜體驗，由無私小學堂山長王志鈞以創新的東方塔羅問事牌卡，將傳統觀音信仰與現代生活結合，為民眾排解生活中的疑難雜症，誠品會員於誠品R79書店或年節市集單筆滿888元即可體驗「HORSE發生好運符」活版印刷乙次，邀讀者親手印製一張2026好運符。

親手體驗傳統剪紙文化，誠品書店雲林虎尾店2月15日邀請曾為2024巴黎奧運選手設計傳統臺灣工藝「纏花」胸針的工藝師林佩瑩，帶小朋友剪出應景的美麗年節作品，還有占星師為民眾占卜新年運勢；誠品生活臺南雙層書店1月31日延長營業至凌晨1時，下午3時起創作歌手余佩真將於音樂館帶來《有美夢上讚》專輯分享，晚上8時則由臺南在地漫才團體「暴羅walk」接棒分享成團點滴，伴民眾在優美歌聲及歡笑中一路狂歡到深夜。

佳墨馬年斗方及春聯系列。（誠品提供）

三麗鷗造型紅包袋馬年勳章。（誠品提供）

誠品R79「馬上行運」年節特別企劃1月31日邀請IG擁有破9萬追蹤的療癒系插畫家Dory，帶來一日似顏繪快閃。（誠品提供）

誠品線上精選入選日本米其林指南的鰻魚名店四代目菊川等逾百款年菜限時5折起。（誠品提供）