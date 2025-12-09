誠品書店重返獲利 吳旻潔：2028年前終端營收拚300億

（中央社記者江明晏台北9日電）誠品生活董事長吳旻潔表示，誠品書店睽違多年後，在2024年轉虧為盈，今年書店全年銷售量達930萬冊，兩年內將挑戰千萬冊目標，明年將開啟新店型嘗試，並進一步在海外發展，誠品連3年終端營收逐步創高，也期望在2028年前達到至少300億元的規模。

根據文策院最新統計，全台新書出版量下降近10%，誠品今天公布2025年度閱讀報告，誠品書店全年銷售量達930萬冊，逆勢成長3%，顯示出台灣年輕人對閱讀熱情不減，動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員大幅成長118%。

誠品董事長吳旻潔受訪時表示，過去在2015年陸客觀光高峰時，書店有短暫1年轉盈，2024年誠品書店再度損益兩平，「誠品書店已如創辦人吳清友所說，兼具浪漫與精明」。誠品不是要靠書店賺錢，只是要養活自己，希望在「兩年內」達成超過1000萬冊的銷售量目標，她也期許，「如果世界上只剩一家實體書店，那就是誠品書店。」未來也將開啟新店型的嘗試，並在海外發展。

她表示，誠品「新店型」以書為核心的目標不變，但會依據設址地點有「不同目的」設計，例如具有更多社會福利或社會功能的定位，目前海外展店「正在準備中」，將是既有國家的新店，而非拓展新國家市場，因簽署保密協定，細節尚不能公開，若合約敲定，最早可能在「明年」定案，實際開業時間則落在明、後年。

此外，誠品近年陸續關閉在疫情期間主打的社區店，最後一家社區店淡水英專店將在年底熄燈，吳旻潔表示，疫情後需求不同，社區店不再具備明顯存在必要，且店面坪數小，空間難以支撐公共活動，未來會持續嘗試其他店型，例如具備公共性的恆春店、新港培桂堂限定店等。

誠品自2024年轉盈，進入穩步獲利的階段，吳旻潔認為，「最壞的時間過去了」，但壞的部分不只是疫情，也包含線上業務導入初期的摸索與走冤枉路，目前已清楚哪些商業模式不適合誠品，未來穩定獲利「是必然的」，不過誠品書店是朝向「能穩定賺錢」，誠品生活的實體商場營收已超越疫情前，成為支撐線上投資的力量，還在等待線上達到規模經濟的轉捩點。

以百貨業常計算的終端營收而言，她表示，誠品去年終端營收約240億元，今年預估超過250億元，近3年已逐步創高，也期望在2028年前就達到終端營收至少300億元的規模，2028年誠品與臻鼎集團合作的桃園大店將開出。是否有其他大店的計畫，她認為，「開對店比店數成長更重要」，錯誤的店只會造成資源消耗；誠品也沒有進駐SOGO敦化館的計畫。

吳旻潔指出，誠品目前會員總數約414萬人，進行資料清理後，明年仍會維持超過400萬人，最近3年內約有250萬人為活躍會員，在台灣2300萬人口、不到40家店的情況下，這一數據被視為相當不錯，2026年目標包括增加「不重複消費的會員」人數、提升回店次數與回購率。（編輯：楊凱翔）1141209