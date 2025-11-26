誠品生活時光再關一間！淡水英專店年底熄燈 當地人點出關鍵敗筆

誠品生活時光淡水英專店年底結束營業。（圖／誠品官網）

誠品生活時光淡水英專店將於12月31日結束營業，僅營運2年多便宣告熄燈。誠品於15日在官方平台「迷誠品」公告關店消息，並推出書籍79折起、非書籍85折起與滿千送百等優惠活動，感謝顧客過去的支持與陪伴。

位於新北市淡水區英專路夜市內的該店，屬於誠品疫情期間所推出的實驗性社區店型。這類店型主打社區深入服務，期望在疫情封控時期滿足民眾就近購物與閱讀需求，曾陸續展店於林口、板橋、土城與台中北屯等地。

然而隨著疫情趨緩，民眾生活回歸常態，網購逐漸成為日常主流，社區型門市面臨客群有限與消費力不足等營運挑戰。今年以來，誠品生活時光已於5、6月連續關閉內湖瑞光店與萬華萬大店，此次淡水英專店為第三間結束營業的據點。

誠品強調，感謝顧客一路以來的支持與回饋，「感謝每一頁的相伴，共譜這段美好旅程！」現階段也持續在調整實體通路佈局與經營策略，未來將持續推展多元服務與文化體驗。

消息曝光後，引起當地人討論，不少人認為店址不佳，開在夜市裡是敗筆之一，「生活時光都成立的很短，像是一個錯誤的展店策略」、「前面一堆機車，裡面商品太少，之前還有餐點也讓人一頭霧水？」、「書店開在這裡一定會倒的啊，你去逛夜市會想走進書店嗎.....」、「根本不適合開在那，而且沒特色，進去走一圈就出來」、「淡大學生沒那麼愛讀書，撐不起這家店，但我覺得是店本身定位不明」、「逛它的人真的不多，去過一次，店員還比客人多，書也比對面的墊腳石少，滿可惜的！」

