誠品畫廊6/13「蘭昭形、謝福源雙個展」登場 呈現0.2cm極致工筆與跨媒材創作
曾獲台灣指標性藝術競賽榮譽「大墩獎」的謝福源首次於誠品畫廊展出。（圖片來源／誠品提供）
曾獲台灣指標性藝術競賽「大墩獎」最高榮譽的謝福源，與首度於台灣展出的蘭昭形，將在誠品畫廊於6月13日起至8月8日舉辦雙個展！此次展覽是誠品畫廊與兩位當代藝術家的首度合作，謝福源以結合工筆、水墨與幾何造型的平面作品為特色，新作以層層堆疊的葉片構築畫面，單一葉片最細僅0.2公分寬，透過長時間一筆一畫反覆勾勒而成，展現工筆繪畫細緻而詩意的美學；熱衷歷史與哲學的蘭昭形為台灣首展，透過水墨、油彩、壓克力顏料、蜂蠟、鐵、不鏽鋼等多元媒材創作的特色，藝術家梵谷也成為筆下創作主角。誠品畫廊「蘭昭形、謝福源雙個展」共展出逾50件創作，包含超過10件全新發表作品，展現兩位藝術家近年來的創作脈絡與思考軌跡。
謝福源：以當代藝術視角轉化工筆語彙，探索秩序與解構的平衡
曾獲第21屆大墩美展最高榮譽「大墩獎」並獲國藝會創作獎助肯定的台灣藝術家謝福源，1992年生於台南，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士班畢業並曾赴日本筑波大學日本畫科交換研習，兼具傳統水墨根基與跨文化視野。自幼接受工筆繪畫訓練，他持續探索傳統筆墨在當代語境中的轉化。在代表作「萭嶼」系列中，他以約0.2公分細密的葉片作為創作單位，透過反覆描繪與層層累積建構畫面，展現深厚的工筆功力，並在細節之中探索秩序、變動與平衡的關係。他亦融合西方幾何抽象藝術語彙，從水墨與壓克力顏料的複合運用，到自然景觀與抽象形式的相互轉譯，呈現兼具傳統底蘊與當代精神的視覺語言。
誠品畫廊將於2026年6月16日起推出「蘭昭形、謝福源雙個展」（圖片來源／誠品提供）
此次首度於誠品畫廊展出，除了代表性的「萭嶼」系列作品呈現如島嶼般的視覺景觀，亦可看見他創作的延伸與嘗試。近年作品則結合數位繪圖與水墨創作，保留草圖中原始、殘缺且帶有衝突感的書寫痕跡，重新詮釋郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》、傳范寬《雪山樓閣圖》等北宋經典山水，在傳統與當代之間開展新的觀看方式。
本次展出謝福源16件以墨及壓克力顏料繪製的平面作品，包含5件於2026年首度發表的新作，其中《裂帛生綠》展現其近年創作方向的轉變，由精細工筆走向逸筆書寫，筆勢更為自由率性，並由秩序走向解構。作品以更直接的書寫性筆觸構築畫面，透過彼此獨立、彎曲且猶疑的筆畫，甚至一道貫穿畫面的垂直線，大膽切分空間結構，忠實呈現創作當下的情緒流動。色彩方面則添加薄荷綠、藕粉及灰白等近似古典淺絳山水的色調，不同於過往較為理性的創作結構，進一步為作品注入更鮮明的情感層次。談及創作歷程，謝福源表示，藝術創作對他而言是反覆探索、尋找平衡的旅程，也期待觀者能從自身生命經驗出發，與作品展開對話。
蘭昭形：以哲學思考創作藝術，跨媒材展現當代視覺語言
同樣採用水墨創作，而創作媒材更為多元的蘭昭形，1977年出生於山西，畢業於山西大學雕塑系，並獲天津美術學院油畫碩士學位。此次為蘭昭形首次於台灣舉辦展覽，共展出40件作品，涵蓋水墨、雕塑、浮雕與油畫創作，其中包含今年首次發表的新作，呈現其近年跨媒材的創作探索。長期關注歷史與哲學議題的蘭昭形，作品經常從時間、存在與文明的思考出發。在雕塑創作中，她將鐵視為人類文明發展的見證，近年作品《山中小屋》透過不鏽鋼構築出簡潔而堅定的建築形象，亦象徵內在的心靈歸屬；浮雕作品《沉思1》則結合蜂蠟與木板媒材，透過層層堆疊形成半透明且斑駁的肌理，使畫面彷彿凝結了時間流動的痕跡。
在平面創作方面，蘭昭形深受塞尚(Paul Cézanne)影響，重視形式結構與畫面節奏的表現。她曾表示「我很喜歡排線，重複的行為本身會帶來一種均衡，讓我產生了一種無目的的目的性愉悅。」這樣的創作傾向亦反映於其風景畫之中，她筆下的樹木經常呈現失根而整齊排列的樣態，並藉由作品命名延伸其思考脈絡與哲思意涵，使創作如德國哲學家海德格(Martin Heidegger)所提出的「林中路」一般，在未知與探索之間持續展開。
除風景題材外，歷史人物亦是蘭昭形創作的重要對象，像是平面作品《少年時代》描繪年輕時期的梵谷(Vincent van Gogh)，《噴火的人》則以美國色域繪畫代表藝術家羅斯科(Mark Rothko)為題材，展現其對藝術名家的理解與詮釋。另一方面，工作室中的蘭花、植栽與日常物件亦成為「靜物」系列的靈感來源，透過具象與抽象結構之間的轉換，形成具有當代性的靜物語言。愛犬「毛豆」則多次出現在不同時期的作品中，以簡練而生動的筆墨捕捉其神態，使作品在哲思之外，亦流露出對生命日常的細膩觀察。
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