誠品親子舞台劇「幸福讀冊店」 翻玩經典童話世界

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）誠品表演廳攜手Ｏ劇團打造親子舞台劇「幸福讀冊店」，趣味翻玩「小王子」與「愛麗絲夢遊仙境」等經典童話，演出前小朋友可以手作玫瑰花冠，幫小王子找回心中的那朵玫瑰。

誠品表演廳邀請曾獲台北兒童藝術節首獎團隊Ｏ劇團，推出「幸福讀冊店」親子舞台劇，描述演員們掉入書中世界後變身長出玫瑰花的小木偶、背包裡裝滿火柴的小王子，還有鼻子會變長的糖果屋兄妹等故事角色，一起進入這趟閱讀大冒險。

這次的演員包括YouTube創作始祖「這群人」超人氣成員木星與董仔，以及買黛兒・丹希羅倫、達姆拉・楚優吉、莊濬瑋、張峻瀚、謝卉君等優秀劇場演員，透過劇場演出，讓經典童話故事都能再次進入大小觀眾心中。

根據誠品發布的新聞資料，這次誠品線上同步策畫「幸福讀冊店」線上主題書展，收集近200本必讀中外文經典童話及文學作品，包括知名紙藝師劉斯傑操刀設計的「小王子立體書」，手工打造29個立體場景，體驗小王子的出走之旅。

日本藝術家草間彌生也以特色圓點設計重新演繹經典童話，「草間彌生X愛麗絲夢遊仙境」書封與內頁全面換上潮流新裝，讓讀者在草間彌生的魔幻圓點視野中重新認識愛麗絲流連忘返的神秘仙境等等。

誠品親子舞台劇「幸福讀冊店」將於12月13日及12月14日演出，地點在誠品表演廳。（編輯：李亨山）1141119