誠品逆勢寫新高年賣930萬本書！動漫IP成引擎 吳旻潔預告2年內銷售目標瞄準千萬冊
台灣出版業面臨嚴峻挑戰，文策院統計全台新書出版量下降近10%，誠品書店卻繳出一張逆勢成長的成績單。
誠品書店今（９）日公布「2025年度閱讀報告」，過去一年出版品銷量達930萬冊，較前一年逆勢成長近3%，面對外界對實體書店的疑慮，誠品董事長吳旻潔期許，「如果世界上只剩一家實體書店，那就是誠品書店」，她表示，預告誠品書店已於2024年轉虧為盈，目標要在未來2年內將年銷售冊數衝破「千萬冊」大關。
最壞的時間已經過去了！誠品展望千萬冊
吳旻潔說，誠品書店「最壞的時間已經過去了」。 回顧過去幾年，即使少了敦南和信義兩大代表性門市，誠品仍靠著一系列改裝與新店開幕強化營運。事實上，誠品在2025年的書冊銷量930萬冊，已超越疫情前2019年敦南、信義店還在營運時的整體銷售成績，當年約900萬冊。
吳旻潔透露，誠品書店已經在2024年轉虧為盈，這不僅是一個成就，更是對營運模式的肯定。
Z世代湧入 動漫IP催出6成營收成長
誠品能夠逆勢寫下新高紀錄，關鍵在於成功「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」。根據誠品統計，在新進會員中，近5成都是Gen Z（Z世代）讀者，誠品電子書讀者中21至35歲讀者占比也超過5成。
資深總監武慧芳指出，今年8月首度舉辦的「動漫祭」，誠品書店在全台打造17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者，最終成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長了118%。
同時，誠品年度觀察報告指出，台漫的影響力超乎想像，現象級BL台漫《16647》是打敗了眾多知名日漫，成功躋身「漫畫圖文書榜」TOP10；此外，IP的巨大商機橫跨漫畫、童書及圖文書，療癒系角色「吉伊卡哇」（Chiikawa）就一舉在榜單中佔了6席，展現了2025年人氣王者的強勁氣勢。
展店策略：選對地點比店數更重要
值得注意的是，誠品發現，同時購買紙本書與電子書的會員，平均購書量是只買紙本書會員的2.2倍，對於讀者來說，紙本書與電子書早已不是「2選1」的零和競爭，而是「2選2」的閱讀新常態。
為了持續創造難以取代的「身歷其境」體驗感，誠品的實體書店佈局從未停歇。
今年誠品新開了建築設計獲「TAC世界設計大獎」首獎肯定的台南獨棟大店、東港王船限定店，以及最南端的屏東恆春店，誠品松菸24小時書店也進行了大幅改裝，書量超越了敦南。
展望未來，誠品將持續以書店為核心延伸，並找尋可以有足夠空間發展成廣場的「中大型店面」，嘗試全新店型。
吳旻潔透露，海外展店計畫最快將在明年就會對外公布。她強調，不論是國內或海外展店，對誠品而言，選對店面、地點比店數上更重要。
