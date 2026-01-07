誠品青春博覽會 歌唱、熱舞競演開放報名中

記者古可絜／綜合報導

誠品春季盛事「青春博覽會」即將登場，延續首屆逾200組報名的熱鬧迴響，2026「青春藝能賞」歌唱競賽與「青春大舞臺」熱舞競演現正開放報名中，決選當日還有各方佼佼者獻藝，包括橫掃國際賽事的舞蹈世界冠軍劉凌宇、Gen Z搖滾樂團「公館青少年」、臺灣街舞傳奇人物黑爸，以及上屆藝能賞冠軍翁咏聖的小提琴炫技；報名並入圍者可獲「青春大禮包」，決選獲獎更高可獲2萬元誠品禮券。

誠品「青春博覽會」邀請堅強評審陣容，包含3月21日登場的「青春大舞臺」熱舞競演決選，邀請曾於《亞洲達人秀》獲獎的舞團MANIAC Family團長「黑妹」將坐鎮大賽現場；音樂類請來師承英國皇家音樂院的旅歐鋼琴家「維若妮卡」、活躍國際樂壇的臺北市立國樂團副指揮江振豪、《聲林之王》出身的歌手葉柔等人。另2026「青春藝能賞」歌唱競賽將於3月14日舉辦決選，將邀請Gen Z搖滾樂團「公館青少年」現場演出。

第二屆誠品青春博覽會，競賽內容包含「青春藝能賞」演唱組、演奏組，以及「青春大舞臺」兒童組、混齡組，兩項競賽皆為即日起至1月12日開放初選報名，歡迎有興趣的民眾把握時間。另報名並入圍者，還可獲得青春大禮包，內含500元誠品抵用券、EVOPURE+鳳梨葉纖維帆布提袋、黑松C&C氣泡飲等豐富好禮。

音樂類評審邀請師承英國皇家音樂院的旅歐鋼琴家「維若妮卡」。（誠品提供）

邀請活躍國際樂壇的臺北市立國樂團副指揮「江振豪」等堅強評審陣容。（誠品提供）

3月21日登場的「青春大舞臺」熱舞競演決選，邀請曾於《亞洲達人秀》獲獎的舞團MANIAC Family團長「黑妹」將坐鎮大賽現場。（誠品提供）

2026「青春藝能賞」歌唱競賽將於3月14日舉辦決選，將邀請Gen Z搖滾樂團「公館青少年」現場演出。（誠品提供）

