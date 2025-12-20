誠品顧客嚇軟腳 店員冷靜引導

台北捷運台北車站、中山站周邊日前發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，誠品南西店20日停業，周遭依舊人潮眾多。（杜宜諳攝）

19日傍晚27歲男子張文，先於北捷投擲煙霧彈引發民眾恐慌，後轉往中山商圈並持長刀無差別攻擊路人，再闖入誠品生活南西店，現場民眾恐慌逃竄，造成多起傷亡。誠品官方臉書粉專次日發文該店20日暫停營業一天，但仍有不少民眾自發性前往事件發生的路口獻花，除哀悼逝者、傷者，卡片、氣球上也有對凶嫌的厭惡，有不少民眾在獻花後不禁感嘆「怎麼會這樣」。

多名目擊者事後於社群分享，事件發生當下，百貨內一度傳出尖叫聲與奔跑聲，部分民眾因來不及撤離，只能就近躲進櫃位倉庫、餐廳後場或更衣室避難，場面相當混亂。凶嫌自一樓一路往上移動，有人腿軟跌倒，也有人當場落淚，直言當下的氛圍讓人覺得「自己可能會死」。

所幸在第一時間，誠品南西館內的樓管、櫃位人員與餐飲店員反應迅速，並且大聲指引顧客撤離的路線與方向。有民眾特別點名感謝五樓書店店員在混亂中仍能保持冷靜引導避難；也有人表示，二樓餐廳店員搶在第一時間果斷開門收留她與孩子；六樓餐廳員工於事後主動致電關懷顧客。另有網友回憶，服飾與飾品櫃位的店員即時分享凶嫌動線資訊，協助民眾判斷是否移動，並不斷安撫情緒。

另有誠品南西店員工在社群平台Threads發文指出，張文墜樓處平時為回收場，長期堆放大量紙箱，紙箱堆疊的高度甚至達到成人頭部位置，懷疑嫌犯事先勘查過地形作為逃逸路線，原本意圖從頂樓跳到紙箱上脫逃，但案發當天紙箱剛好被清空，才失足墜樓重傷不治。（珍惜生命，安心專線：1925）