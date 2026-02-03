誠品、博客來、樂天Kobo「書展優惠一覽」！閱讀器68折起 全年最殺價
記者柯美儀／台北報導
2026第34屆台北國際書展今（3）日至8日於世貿一館舉辦，業者紛紛祭出限定優惠，書展期間，博客來推出書籍72折起、BooksPad閱讀器優惠及豐富親子活動；誠品全品項79折起，消費滿額贈電子抵用券與藝文票券。適逢10週年的樂天Kobo則祭出全站書籍75折、閱讀器最高68折、聯名商品及名人講座。
✎博客來
【書籍優惠】
即日至2月8日購買4本書72折、2本書75折、漫畫精選85折起、英文童書最低2折起。
【BooksPad電子書閱讀器優惠】
BooksPad入門組（主機＋保護殼）展場限定特價7699元，現省680元。BooksPad現場體驗購機八重豪禮，包括品牌透明保護殼、購書金回饋、電子書「暢讀」體驗券、有聲書「暢聽」體驗券等。
【文創與生活選物優惠】
日韓文具、台灣文創包袋等多款商品8折起。
【書展限定加購組合】
博客來獨家「閱見豐收限定組」：現場消費不限金額即可加購，最低99元起，就能將喜氣紅包袋、春聯等應景好禮帶回家。
【親子互動與打卡好禮】
大手小手塗鴉同樂會：完成BooksPad主題著色可獲限量小禮。
「急尋閱讀怪物」闖關活動：完成任務可兌換精美好禮。
打卡集章活動：加入新會員或下載APP，可兌換書展限定行李箱貼紙。
✎誠品
【全館優惠與滿額回饋】
全品項79折起。
單筆消費不限金額，即贈500元電子抵用券（每人每日每卡限回饋1次）。
單筆滿3000元，加碼贈送藝文展覽票券2張。
誠品讀書人徽章會員，憑券享免費宅配服務。
✎樂天Kobo
台北國際書展適逢「樂天Kobo」迎來品牌10週年，推出全年最超值優惠如下：
【書展購書超值回饋】
即日至2月8日全站書籍75折，單筆消費滿2026元，抽樂天點數2026點。
電子禮物卡優惠：購買200元禮物卡可獲400元回饋（每人限購一次），可兌換商店積分購買電子書，放大購書優惠。
【線上書展專屬優惠】
即日至2月8日使用優惠碼「DECADE」，可享全站書籍75折。單筆消費滿2026元，可抽樂天點數2026點。
【閱讀器最高68折起】
樂天Kobo閱讀器68折起，最高可省1680元、購書金最高贈送1600元。
【10週年互動展區】
大型籤詩互動牆（工作、戀愛、學業、健康、財富五大主題）引導讀者尋找屬於自己的「解答之書」、10週年拍照打卡活動，免費拍攝限量拍貼（10款框型任選）、創作者簽名文字牆分享「十年後，你希望什麼不被忘記」。
14場講座分享：包括韓國小說家千明官分享作品《鯨》、YouTuber HOOK分享《書海中的異世界》閱讀歷程、圖文創作者郭源元分享生活轉化創作能量、Podcast「媽爹講故事」華爸分享AI時代閱讀與教育。
【聯名與限量商品】
樂天女孩現場互動：廉世彬、穎樂、卉妮
限量聯名系列Kobo × APUJAN：星際收納包（單價999元，加購價799元）、宇宙碎片三件組（胸針、吊飾、貼紙350元）、10週年紀念服裝（限量5套）。
書展入場優惠
文化部表示，書展期間，桃園（含）以南及宜花東讀者持鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及1位陪同者憑證免費入場；同時，平日（2月3日至6日）將發放門票全額抵用金，另18歲至22歲青年憑文化幣參觀書展免費、文化幣於書展現場消費使用2點送1點，同時不限金額消費，也可獲得文化幣APP遊戲任務中，首季以「黃阿瑪的後宮生活」為主題的「故事共鳴」徽章。
