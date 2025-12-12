誠品、岡山樂購與明安國際攜手送愛 讓孩子聖誕願望成真

記者鍾和風/高雄報導

「這是我第一次收到聖誕禮物，我已經感動到不知道該說什麼了，謝謝您！」收到禮物的孩子緊緊抱著包裝精美的禮物，眼裡閃爍著難以言喻的驚喜與感動。在歲末年終的節慶氛圍中，台灣世界展望會攜手誠品書店、岡山樂購廣場與明安國際企業股份有限公司，共同發起「聖誕心願禮物募集計畫」，邀請大眾在充滿盼望的季節裡，以實際行動陪伴經濟弱勢家庭的孩子，讓那些看似微小、卻在孩子心中無比珍貴的聖誕願望，有機會真正被看見、被成全。

廣告 廣告

走進誠品門市，今年的「一書一希望」公益募書活動讓聖誕樹成為最溫暖的風景。枝枒上掛的不是傳統禮物，而是一張張充滿童心的「書籍認購卡」，上頭寫著孩子們的小心願。南區五間門市共募得270本書籍，將送至台南、高雄與屏東的孩子手中。孩子們的願望單純又可愛，例如小楹希望能收到勵志書《今天的你是最棒的》，希望它能陪伴自己更勇敢；梨子喜愛動物，尤其是史前生物，希望能得到一本介紹牠們的書；小楊則希望透過收到 AI 剪輯書，努力創作出更好的影片。民眾看著這些心願卡，彷彿看見孩子臉上收禮時滿足的表情。有認購人看到孩子想要同系列書籍，便一口氣買下全套；也有人在祝福卡上用心叮嚀：「收到禮物要慢慢看，不可以熬夜喔！」另一位認購人則寫下鼓勵：「希望你未來也能朝夢想前進，並把愛分享下去。」

台灣世界展望會攜手誠品書店、岡山樂購廣場與明安國際企業股份有限公司，共同發起「聖誕心願禮物募集計畫」。(圖/台灣世界展望會提供)

岡山樂購廣場連續三年響應愛心禮物認購活動，今年目標募集50份聖誕禮物。孩子們在心願卡上寫下「鞋子穿了三年已經開口笑了」、「我在棒球隊沒有球隊外套」、「我的鞋底掉了，只能穿媽媽的鞋」等質樸內容，讓許多帶著孩子購物的家長看了都忍不住停下腳步，一起為遠方素未謀面的孩子挑選最實用的聖誕禮物。明安國際企業與展望會合作已邁入第五年，持續熱烈響應此次活動，30份由孩子親自寫下的心願禮物迅速被員工全數認購。有人為孩子挑選錄音器材，幫助提升學習；有人選購手錶，只因孩子希望「不要再遲到」。這些微小而真實的願望，都被一一接住。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，對弱勢家庭而言，聖誕禮物是難以負擔的額外開銷，但孩子心中那份小小期待值得被珍惜。「從孩子寫下心願卡、認購人挑選卡片，到親自準備並包裝禮物，再由社工送到孩子手中，每一份禮物不只是物質，更代表信心、鼓勵與支持。」林惠君分享，有孩子因收到畫畫組重新點燃對學習的熱情，也有人因收到運動用品立下「我要更努力練習」的心願，這些都是愛所帶來的改變。她呼籲更多民眾捐款支持孩子的成長之路，郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會；更多資訊可洽市場行銷處高雄辦公室 (07) 722-3608 #66。