誠品「殺更多人紙條」監視器沒拍到！警將採指紋緝捕嫌犯

社會中心／李明融報導

本月19日（週五）晚間27歲張文在台北車站及誠品南西店發動無差別殺人，最後在警方圍捕下墜樓身亡，全案造成4死11傷的慘劇，許多民眾事後在案發地點獻花或是留下手寫紙條悼念受害者，然而在25日晚上8點左右，有民眾發現誠品南西店悼念牆上有一張綠色紙條，用英文寫下「未來幾天我會殺掉更多人」，警方獲報後不敢大意，中山分局已經介入調查，調閱監視器並沒有拍到紙條張貼者的身影，全案將採驗指紋確認嫌犯身分。

廣告 廣告

誠品南西「恐嚇紙條」預告：殺更多人！監視器「沒拍到人」警將採指紋緝捕嫌犯

有民眾在誠品南西店獻花致意時，發現柱子上一張綠色紙條預告將殺更多人。（圖／警方提供）25日晚間有民眾在誠品南西店獻花致意時，發現柱子上有一張綠色紙條，用英文寫下「未來幾天我會殺掉更多人（I will kill more people in the next few days.）」恐嚇意味濃厚，嚇得當場將紙條拿給派出所警員，警方擔心張文砍殺事件後有模仿犯出現，調閱監視器追查寫紙條的嫌犯身分，中山分局指出，由於該位置只有1支監視器，加上角度問題，因此警方無法確認該紙條是何時所貼，從影像追查有難度，但警方認為嫌犯寫紙條時有觸碰過紙張留下指紋，後續將採驗字條上的指紋，追查嫌犯身分與動機。

誠品南西「恐嚇紙條」預告：殺更多人！監視器「沒拍到人」警將採指紋緝捕嫌犯

警方調閱監視器沒拍到寫紙條的嫌犯，將採指紋追查。（圖／民視新聞）

張文19日傍晚在台北車站、捷運中山站一帶隨機殺人，最終在警方圍捕下墜樓身亡，切確的犯案動機和目的至今仍無法確定，從他生前燒毀的筆電部份資料來看，他平日也喜歡玩電玩，偏好策略和養成類的遊戲，警方認為，類似遊戲的電腦規格需求都不高，張文卻以高價電競筆電遊玩，推測他可能是有其他需求才購買高規格筆電，且研判張文的犯案動機都在該台電腦裡，希望盡早還原資料找到真正的犯案動機。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：誠品南西「恐嚇紙條」預告：殺更多人！監視器「沒拍到人」警將採指紋緝捕嫌犯

更多民視新聞報導

夫妻吵架「互摔小孩出氣」網炸鍋！中市府回應了

男耶誕夜「狂砸玻璃」引恐慌！醫揭真相：不是故意的

張文哥哥致歉手寫信曝動機？揭親弟「遭霸凌過往」

