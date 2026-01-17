誠品「1門市」將熄燈！25年回憶掰掰 書迷把握最後感恩回饋

生活中心／賴俊佑報導

誠品中壢大江店將於2月22日結束營業。(圖／翻攝自誠品官網)

經營25年、位於桃園大江國際購物中心4樓的誠品中壢大江店，因租約到期將於2月22日結束營業，即日起推出感恩回饋；另外，去年2月動工的高鐵桃園站前獨棟大店，預計2028年開幕。

誠品中壢大江店熄燈倒數，舉辦最後感恩回饋。(圖／翻攝自誠品官網)

誠品中壢大江店將熄燈！最後感恩回饋

誠品在官網宣布，因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢大江店租約期滿將營業至2/22(日)止。即日起會員享單筆滿千折百優惠，鄰近誠品生活林口店／桃園統領店／桃園台茂店和誠品線上將持續為讀者服務，提供多元豐富的美好閱讀體驗！

高鐵桃園站前獨棟大店2028年開幕

誠品2025年展店「誠品生活台南」、「東港王船限定店」、全台最南門市「恆春限定店」和提供多樣Togo美食及伴手禮的「誠品台北車站捷運店」。

誠品與PCB廠臻鼎科技集團合作的5000坪桃園青埔獨棟大店，預計2028年開幕，誠品生活董事長吳旻潔曾指出，誠品在桃園耕耘多年，一直希望能開展獨立大型書店，首次與全球科技大廠企業總部跨界合作，未來將積極規劃有別於台灣既有門市型態的誠品書店。

