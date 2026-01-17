誠品「1門市」2月熄燈！經營25年 在地人飆淚：好感傷

開在中壢大江購物中心的「誠品書店中壢大江店」突然爆出熄燈的消息，官方今日（17）證實，門市在2月22日正式結束營業。一傳開後，不少當地讀者非常感傷。

誠品在官網感性發文，「相伴的九千多個日子，願我們也曾點亮過你的一天，感謝一路以來的每一次陪伴與支持，閱讀不散場，相約精彩下一章。誠品書店中壢大江店一路以誠相待，此刻珍藏於心」。文章中還表示，因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業，誠品中壢大江店租約期滿將營業至2/22（日）止。感謝長期支持，並推出會員享單筆滿千折百優惠。

文章曝光後，當地書迷紛紛留言稱「不會吧…」、「可惜了」、「為什麼會這樣，我們去大江最愛逛誠品耶，流淚」、「希望引進另一個品牌書店，中壢至少需要一家大型書店」、「誠品收了之後，那可是我們家的精神寄託」、「雖說商圈轉移是在商言商，但每關一家書店，都讓很多人感傷」、「大江的誠品，真的太小太舊了，等等青埔整棟開幕吧！」

根據《中央社》報導，誠品官方指出，主要是為了因應區域展店布局，以及高鐵桃園站前獨棟大店的籌備作業推進，中壢大江店在租約期滿後不再續約。周邊的誠品生活林口店、桃園統領店、桃園台茂店，以及誠品線上將繼續提供服務。

