誠品4樓逛街遭砍傷亡！37歲銀行員「肝臟破裂」搶救3小時不治

中山南西誠品四樓，有人中刀，男顧客肝臟遭刺，失血過多，傷重不治。（圖／TVBS）

一起震驚台北的隨機砍人事件於19日晚間六點多在中山商圈發生，造成四人死亡的悲劇。通緝犯張文持刀械及煙霧彈攻擊路人，其中一名37歲王姓銀行行員在誠品南西店四樓遭到無差別攻擊，肝臟被刺傷破裂，雖緊急送醫搶救，裝上葉克膜治療，但因失血過多，經過三小時搶救後，於晚間10點13分宣告不治。

事發當晚，警方全副武裝，攜帶槍械及辣椒水趕赴誠品大樓現場。當時現場一片混亂，民眾焦急地指引警方前往四樓，「有流血，這裡這裡」，只見王姓男子已躺在地上，鮮血直流，失去意識。由於現場情況混亂，加上救護車抵達誠品及送往醫院的過程耗時，從現場到抵達醫院約花了45分鐘。

王姓死者當時下班後前往台北中山商圈逛街，卻不幸在誠品南西店四樓遭遇張文。當張文無差別揮刀時，王姓男子曾試圖用手臂阻擋，但長刀仍刺入他右側身體，造成右邊肝臟破裂。儘管醫護人員全力搶救三小時，甚至使用葉克膜輔助治療，但王姓男子最終仍因傷勢過重不治。

20日上午，死者父母、哥哥及嫂嫂前往醫院處理後事，情緒難以平復，低調不願多談。犯罪被害人保護協會董事長也到場，雙手合十，希望讓家屬能夠靜一靜。檢察官完成相驗後，家屬隨即前往殯儀館。雖然死者父母全程沒有說話，但他們無法想像，兒子只是下班到誠品逛街，竟會遭到隨機殺害，這樣的痛苦已無法用言語表達。

