誠意十足！功能強大且價格親民的 小米 Xiaomi 15T 徠卡手機開箱分享
承襲前一代 Xiaomi 14T Series 的優異「Leica 徠卡專業影像系統」、「豐富AI 應用」、「eSIM」以及「一卡通 iPass」功能感應付款、進出捷運車站等便利性之外，2025 年推出的全新「Xiaomi 15T Series」更進一步將外觀細節與精緻度提升，硬體規格包含核心硬體往上提升、螢幕尺寸變大、自拍鏡頭與主鏡頭都變得更廣、新增街拍模式，Pro 機型長焦鏡頭提升至 5x 光學，連電池容量也做了提升！這一篇就讓小旭帶你來看看它的全新規格、效能、充電效率、新增功能以及相機的實拍成果，順便看看也很超值的「Xiaomi 開放式耳機 Pro」吧 ^^
然而，不管是 Xiaomi 15T 還是 Xiaomi 15T Pro，此次也同樣將「iPASS 一卡通」整合進 Google 錢包中，讓使用者不管是在便利商店、捷運站、火車站還是停車場等場合，都可以直接拿出手機嗶嗶扣款，這項功能真的是越用越方便啊！
使用時只要從【Google 錢包】中做 "新增"，就可以在手機內新增一張虛擬的一卡通，往後不需開啟任何 APP 也不需要任何啟動動作，只要將手機拿起來靠近讀卡機就可以使用！儲值部分則只要到各地「iPASS 一卡通」儲值機或直接到各大便利商店即可 ^^
這次 Xiaomi 15T Series 更首次搭載「小米無網通訊」，這個技術可以在沒有 Wi-Fi 或沒有基地訊號的地方進行，讓同為小米手機的裝置進行語音通訊 (需視裝置有無提供此功能)，Xiaomi 15T 最遠可以達到 1.3 公里！如此一來即便在沒有訊號的山上露營或是在訊號癱瘓的演唱會上，也就不用擔心聯繫不到朋友了！^^
小旭這篇開箱的 Xiaomi 15T 有「黑色、灰色」以及「玫瑰金」三種配色！不過雖然說是玫瑰金，但你有沒有覺得這顏色有點接近褐金色？
在不同光線下也會呈現不同的感覺，甚至會有金屬磨砂質感！搭配鏡頭整片的大面積鑽石切割面，看起來相當有質感，並且整個機身正面、背面都是平面方框，拿在手中的穩定感相當好 ^^
Xiaomi 15T 標配「保護套 、快速指南、保固卡、SIM 卡針、67W Xiaomi HyperCharge 極速快充、USB Type-C 充電/傳輸線」以及「螢幕保護貼」(已貼於螢幕上) ^^
螢幕部份是這次最大改變！Xiaomi 15T 從上一代 (Xiaomi 14T) 的 6.67 吋加大為 6.8 吋，解析度依舊是 1.5K (像素從 2,712 x 1,220 變成 2,772 x 1,280)，一樣使用平面 AMOLED 螢幕，其餘規格分別是最高 3,200nits 峰值亮度、120Hz 螢幕更新率、DCI-P3 廣色域以及最高 3,840Hz PWM 螢幕調光，同樣也通過三重德國萊因 TÜV 護眼認證，包含 TÜV 萊因低藍光認證、TÜV 萊因零頻閃認證與 TÜV 萊因節律友善認證等等！^^
螢幕更新率為 120Hz 主流規格，看來主要是要讓 Xiaomi 15T 可以有更好的電力續航表現！不過以這規格來說依舊相當不錯就是了 ^^
Xiaomi 15T 同樣使用全平面螢幕，對於許多懼怕曲面螢幕但又希望有高效能的使用者來說，又多了一款相當好的選擇，搭配四周旗艦級窄窄窄邊框，讓整體視覺感受相當舒服！^^
「螢幕下指紋辨識」功能也是基本，只要在設定中完成指紋登錄，就可以在指紋辨識感應區用手指頭輕觸按壓喚醒手機並進行快速解鎖！包含【密碼、圖形、臉部辨識】以及透過【藍牙裝置】(例如小米手環) 解鎖等功能也通通都有，讓使用者可以在不同環境之下搭配使用！^^
Xiaomi 15T 的自拍鏡頭維持與前一代相同的 3,200 萬畫素，但廣角可拍攝範圍更廣，因此可以在多人拍攝時更輕鬆入鏡！至於【人像】模式中的「背景虛化」程度調整、濾鏡效果以及「磨皮/美白/補妝/瘦臉」等微調功能也通通都有！
相機！整體造型與上一代接近，但在造型上加入大面積鑽石切邊的金屬感，讓整個質感更有高級感！同樣配備徠卡專業光學三鏡頭相機，提供 5,000 萬像素主鏡頭、5,000 萬像素長焦鏡頭以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭，不管是鏡頭數量組成的實用性還是畫素，都比同價位產品來的有誠意！
Xiaomi 15T 相機模組上，標示著 Leica 字樣以及 LECIA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH. 規格說明，三顆鏡頭分別提供 23mm (主鏡頭 1x)、46mm (長焦鏡頭 2x) 與 15mm (超廣角 0.6x) 三種"實體光學焦段"，而且這次在主鏡頭與超廣角鏡頭的拍攝廣度也做了提升 (更廣角) ^^
注意看 Leica 字樣，是往下做類金屬蝕刻的唷！整個就是往高級感走啊......
大面積"鑽石切邊"看起來有點浮誇，但是我個人滿喜歡的 XD
Xiaomi 15T 內建相機軟體除了具備「AI 場景辨識」之外，上方有【閃光燈、運動抓拍、Google Lens、下拉選單、動態照片、徠卡生動/徠卡經典模式切換」等快速功能按鈕！滑動可切換【專業、錄影、拍照、人像、文件】五個選項 (選項位置可自己由相機設定中調整位置) ^^
針對影像，Xiaomi 15T 系列同樣具備豐富 AI 應用，除了「Google Gemini AI 助理」與「Google 畫圈搜尋」之外，還有小米家的「AI 寫作、AI 動態桌布、AI 相簿編輯、AI 識音、AI 對話翻譯、AI 同步口譯、AI 即時字幕」等等，其中「AI 照片編輯」裡面還有諸如「畫質修復、AI 擴圖、魔法消除、反光消除」還有以往就有的「魔法換天」等等！
方便的「魔法消除」可以輕鬆把畫面中的物體或路人去除後，透過「生成式 AI 技術」將移除後的位置「「補上」適合內容，讓畫面不僅看起來完成，而且相當自然！以上圖為例，原本站在畫面中的路人被抹除後，補上了完整欄杆與背景，完全無違和！
要在車站獲得一張完全沒有路人的照片，就是這麼容易！
往往都是人潮的高雄美麗島站，把路人通通消除也是輕而易舉！如此一來在外拍照時遇到的討厭路人，就能輕易透過「魔法消除」進行消除囉 ^^
另外，還可以針對想要的圖片進行「智慧擴圖」，幫你把原本的照片內容變得更完整！
連玻璃的反光也可以輕易進行消除！這些都在 Xiaomi 15T 系列上直接內建唷 ^^
想要翻譯嗎？內建的「對話翻譯」利用 AI 進行即時翻譯，讓你與外國人溝通時可以打破語言的隔閡，此外還有「AI 筆記、AI 錄音」等功能可以幫你從錄音擋中分析之後轉成文字並整理成重點，種種功能都可大幅增加生活或工作上的效率！
接著繼續來看看 Xiaomi 15T 的其他機身功能吧！機身右手邊，是整合式音量鍵以及獨立電源鍵！^^
機身底部有「SIM 卡槽、通話收音麥克風、USB Type-C 傳輸/充電埠」以及「喇叭開孔」^^
其中除了雙面 nano SIM 的 SIM 實體卡槽之外，也支援 eSIM 功能以及沒有提示音的電話錄音功能唷！^^
一直非常喜歡 Xiaomi 手機的【通話錄音】功能，方便程度與"不干擾"的設計，這樣使用起來才比較不尷尬嘛！^^
電力續航方面，小旭使用 PCMark 3.0 的工作模式測試，如果是在螢幕設定中使用預設的"智慧切換" (螢幕更新率)，Xiaomi 15T 從 100%~20% 電力續航表現時間約落在 14 小時上下 (會依螢幕亮度、網路連線狀況以及安裝的應用程式在背景待機耗電等情形而有所差異)，但如果是切換成 60Hz 螢幕更新率，時間則能達到 16 小時左右，因此假如你是電力痴狂者可以參考這個設定！^^
效能方面，Xiaomi 15T 從上一代的聯發科 MediaTek Dimensity 8300-Ultra 行動平台升級到 Dimensity 8400-Ultra，雖然同樣是 12GB LPDDR5X 記憶體，但 ROM 從上一代 UFS 4.0 升級到更快的 UFS 4.1 高速規格，在安兔兔 V11 版本中飆出 189.2 萬的超跟！整體效能不僅相當強悍，溫控表現也是相當優異，對日常拍拍照、滑滑 LINE 與 FaceBook、IG 或是玩玩各種手機遊戲都不是問題，畢竟 Xiaomi 15T 幾乎都是旗艦等級規格啊！
