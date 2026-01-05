誠意高規格！鄭麗文偕4副主席 親送聘書邀王金平任「最高顧問」

國民黨主席鄭麗文邀請前立法院長王金平出任黨內「最高顧問」，今（5）日親自帶領4位副主席前往王金平辦公室送上聘書，展現高度誠意，後續將進一步整合黨內本土派系，黨內則認為有助於藍營南部選情。

鄭麗文與4位副主席出席，並親自將聘書交給王金平。圖／台視新聞

鄭麗文與4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑一同到場，親自將聘書交給王金平。鄭麗文表示，希望王金平能以其高度，協助國民黨重新思考眼前困局。王金平則說，將幫助國民黨在各方面正常發展，並贏得國人敬重。

針對南部選情，鄭麗文指出，王金平的影響力「絕對不是只有南台灣」，他非常關心選舉，參選同志多是王金平的老朋友，或是王金平看著長大的，未來也會積極協助。

在此之前，鄭麗文力邀前立委張顯耀督導南部選情引發反彈，甚至連王金平也對此感到不滿。這次親送聘書邀任最高顧問，也被解讀與修補兩人關係有關。

另外，國民黨高雄市黨部主委柯志恩也表示，若由王金平來負責，對於南部未來選舉提出更多建議，她認為大家都「樂觀其成」。王金平點頭出任最高顧問後，地方選將也期盼他能複製「韓流」經驗，帶領國民黨「翻轉」南二都。

