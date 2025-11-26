誠摯回報台灣恩情 日本蕾普拉歌劇團來台公演27日起登場

為感謝台灣於去年日本能登震災的溫暖援助，日本蕾普拉歌劇團來台公演27日起登場，左為能登半島和倉溫泉吉祥物「湧玉君」。(記者周幸叡攝)

〔記者周幸叡／台北報導〕日本能登半島在2024年元旦發生7.6級強震，當時台灣政府及民間立即伸出援手，超過25億日圓捐款及救難隊、救難物資湧入，溫暖支援讓日本人感念在心，為回報台灣的恩情，日本和倉溫泉加賀屋旅館攜手台灣日勝生加賀屋國際溫泉飯店，共同企畫邀請蕾普拉歌劇團(レプラカン歌劇団)來台公演，11月27至30日，4天共8場演出，首場將於明(27)日15：00-16：00於北投溫泉博物館免費演出，歡迎大家前來觀賞。

蕾普拉歌劇團創辦人之一的夏輝レオン，反串男角「助六」扮相英姿挺拔。(記者周幸叡攝)

蕾普拉歌劇團創辦人之一的ゆふきれい，此次飾演才色兼具的花魁，全身裝扮華麗優美。(記者周幸叡攝)

蕾普拉歌劇團由夏輝レオン(音譯夏輝澪恩)和ゆふきれい(音譯御芙圭莉)於1999年創立，2003年成為日本加賀屋旅館專屬的歌劇團「雪月花」，歌劇團清一色由女性演員組成，男角亦由女角反串，演出節目配合季節推陳出新，故事取材自日本傳統故事、世界知名電影等，曲目及舞蹈從日本傳統舞踊、民謠，到拉丁舞、爵士樂、香頌和音樂劇選曲等豐富多元，多年來和其他成員以精湛歌舞表演及華麗排場廣受喜愛，擁有大量粉絲。之後受COVID-19疫情及震災影響，「雪月花」歌劇團暫停，夏輝澪恩和御芙圭莉及其他成員回歸蕾普拉歌劇團，並於今年受石川縣七尾市聘任為復興大使，持續活躍於日本各地表演。此次來台公演的成員，除了夏輝澪恩和御芙圭莉，還有綾瀬なつ(音譯綾瀬夏)、夢見花音、美里はる香(音譯美里春香)，5人一起帶來精采的表演。

蕾普拉歌劇團此次特別準備12曲目饗觀眾，圖為此次表演成員綾瀬なつ。(記者周幸叡攝)

蕾普拉歌劇團4天共8場演出，圖為此次表演成員美里はる香。(記者周幸叡攝)

反串男角的夏輝澪恩受訪時一再感謝台灣，也對日前花蓮颱風災情表達關心。她表示，為了感恩台灣、帶給台灣民眾最好的表演，此次特別準備12曲目，節目穿插改編自日本古典作品，如歌舞伎中著名的花魁和男主角助六的故事，表演中交織日本舞踊、世界舞蹈等，整場緊湊好看保證絕無冷場。夏輝澪恩笑著說明，大家觀賞時不需要思考太多、不懂日文也沒關係，節目單純希望大家看了就露出笑容、充滿元氣，夏輝澪恩強調：「帶給大家開心、幸福的表演，就是我們的使命。」

蕾普拉歌劇團歡迎大家前來觀賞，圖為此次表演成員夢見花音。(記者周幸叡攝)

日勝生加賀屋表示，此次公演受到許多單位的大力幫忙，如日本Asahi(飲品製造商)與JTB(國際旅遊解決方案專家)，以及台北市文化基金會、北投溫泉博物館、主辦湯守觀音祭之社團法人台灣藝起公益協會等公私單位合作，8場演出將分別於日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投溫泉博物館及七星公園登場，北投溫泉博物館與七星公園的演出均開放免費觀賞，日勝生加賀屋的場次則是房客免費觀賞，歡迎民眾把握機會前來欣賞，並趁機來段北投溫泉之旅。更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

◆蕾普拉歌劇團來台演出場次時間：

11月27日(四)，15:00-16:00於北投溫泉博物館、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月28日(五)，15:00-16:00於北投溫泉博物館、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月29日(六)，14:00-15:00於七星公園-湯守觀音祭(戶外場地)、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月30日(日)，11:00-12:00於日勝生加賀屋、17:30-18:30於七星公園-湯守觀音祭(戶外場地)

