誠正中學爆校園暴力！學員遭圍毆致右眼失明 9人判賠211萬

法務部矯正署誠正中學發生重大校園暴力案件，一名接受感化教育的高姓學員，在今年4月間連續遭受兩次集體圍毆，造成右眼永久性傷害。

根據法院調查，第一起暴力事件發生於4月15日下午。高姓學員因與劉姓學員發生衝突，遭到對方聯合另外3名學員徒手毆打。施暴者不僅以拳腳攻擊，更持塑膠水桶猛擊被害人頭部及顏面。即使高男已經倒地，仍持續遭到踢踹。這次攻擊導致高男腦震盪，右眼出現創傷性視神經病變。經過治療後，仍留下視神經萎縮、單眼視能嚴重受損的重傷害。

校方在第一起事件後，基於安全考量將高男調換至其他宿舍。然而，僅僅不到半個月，4月28日晚間再度發生暴力事件。高男因處理漏水問題，未穿拖鞋進入水房，引發張姓學員等5人不滿。這5名學員隨即以徒手或持鋼鍋、水桶、置物箱等物品對高男進行毆打，並以腳踹踢。第二次攻擊不僅使原有的右眼傷勢進一步惡化，更造成顴骨骨折、門牙斷裂及鼻部出血等新傷害。

經醫院診斷評估，高男右眼視力已無改善可能，於6月終止治療。新竹地方法院審理本案時指出，被害人因案接受感化教育，卻在校內接連遭受同住學員集體施暴，行為情節重大。法官特別強調，單眼視能缺損將造成視野盲區，導致雙眼無法協同運作，嚴重影響立體視覺與距離判斷能力。這項永久性傷害將對被害人日後的行走、工作及生活造成極大風險，對其身心發展產生長遠且難以恢復的影響。

法院最終認定9名涉案學員應負連帶賠償責任，判決須支付醫療費用、勞動能力損失賠償，以及精神慰撫金100萬元，總計211萬元。本案凸顯感化教育機構內部管理問題，以及青少年暴力行為的嚴重性。

