誠泰少東不認罪駁前妻指控！ 疑林穎孟對婚姻「別有居心」

林致光受訪。（圖／翁靖祐攝）

時任台北市議員林穎孟過去曾和誠泰文教基金會董事長林致光擁有短暫的婚姻，為期9個月。由於婚姻中雙方常有爭執、肢體衝突，林女於去年提告對方傷害罪，原先不起訴但在她提出再議成功後，檢方於今年8月起訴林致光。今日（12月12日）台北地院開庭審理此案，林致光不認罪，認為林穎孟對9個月的婚姻別有居心，財產分配的官司中竟一路從250萬要到超過5000萬元。

受命法官廖隸儀詢問林致光，為何手機錄影的畫面會有明顯的晃動時，林致光解釋自己沒有碰到手機，只有快要碰到而已，因為他的手有呈現遮擋的動作，因此會比較靠近手機，並強調自己沒有接觸到手機，也沒有如同告訴人所說先把手機搶過來，鏡頭在晃動也是對方自己沒有拿穩，指控對方都在捏造事實，表示「我完全沒有犯罪，也沒如同告訴人所說任何的行事」。

林致光在辯論環節時，表示自己主張真正的家暴零容忍，但若是以家暴之名獲取錢財或其他目的絕對不是社會所容許的，因為保護令保護的是真正需要保護的對象。其次，林致光認為對方在婚姻期間，經常會在他不知情的狀況下錄音，並用誇張的方式來扭曲反應，事後卻又和被告互動親密恩愛，讓被告對感情的真實性沒有提出懷疑。

此外，告訴人曾表示自己願意進行人工生殖，但在獲得胚胎前夕對方的態度卻出現巨大轉變，且有很多攻擊性言語，不願意理性溝通，當問即對方這樣的生命要如何處理時，她卻只談錢的部份，最終只能導致這樣的生命被銷毀，也成被告心中永遠的痛。

林致光說，林穎孟對她反覆在3個地檢署提出告訴以後，目前已經有5個不起訴確定，原先士林地檢署也不起訴，一直到移至北檢以後才被起訴。但林致光強調自己絕對沒有施暴，也沒有原告所提的行事，認為對方加油添醋，說法都是不實指控。最後，林致光認為，目前兩人正在打財產分配的官司，而林穎孟對為期只有9個月的婚姻，竟然一路從250萬要到將進1000萬，如今更是要到5000萬元以上，實在令人咋舌。懷疑林穎孟對婚姻別有居心。

