誠美材掏空案 昔「股市四大金釵」葉美麗遭判刑7年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

上市公司誠美材（4960）前副董事長，昔日有「股市四大金釵」之稱的葉美麗，被控與郡宏公司董事長林勇任合作，把郡宏公司的庫存品以不合理的高價賣給誠美材的子公司茂豐公司，又用茂豐的錢買下立委蘇震清持有的郡宏股票，掏空誠美材。台北地院今（28）日依犯證券交易法之特別背信等罪，判處葉美麗應執行有期徒刑7年；林勇任應執行有期徒刑6年；茂豐公司財務經理方永慧應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決指出，葉美麗、林勇任均持有郡宏公司股票，為使郡宏公司能在近年内達成上市目標，提高郡宏公司股票價格，竟共同由茂豐公司以不合理之高價向郡宏公司採買ITO導電膜庫存品，減少郡宏公司之庫存，並藉此增加郡宏公司營業收入，提高郡宏公司之淨利及獲利能力，使茂豐公司、誠美材公司受有7675萬元之損害。

葉美麗因有個人資金需求，便藉由郡宏公司委託茂豐公司採購COP原料機會，由茂豐公司財務經理方永慧製作內容不實之採購訂單，使茂豐公司再委託葉美麗掌控之寶兌公司向日本郡是公司採購COP原料的逐層下訂之虛偽不實交易，在郡宏公司預付部分貨款予茂豐公司後，再由茂豐公司給付全額貨款予寶兌公司，再佯以寶兌公司委託葉美麗掌控之捷揚公司代收付等不實交易，以此方式挪用茂豐公司資金，使茂豐公司、誠美材公司受有8825萬元之損害。

葉美麗及林勇任均明知郡宏公司股票每股價值未達15元，然因葉美麗私下允諾蘇震清以每股15元對價收購蘇震清及其友人所持有之郡宏公司股票（每股實際價格僅4至5元），遂共同以茂豐、茂宇公司資金，以每股15元之高價，向蘇震清購買郡宏公司股票，並由方永慧製作倒填日期，內容為茂豐、茂宇公司依據股權價值評估報告以每股15元購買郡宏公司股票之不實簽呈，因此使茂豐公司、茂宇公司、誠美材公司受有6294萬元之損害。

合議庭認為，葉美麗嚴重破壞我國資本市場之健全及投資人之權益，所為實屬不該，葉美麗於案發時為誠美材公司之副董事長、茂豐公司及茂宇公司之董事長、郡宏公司之董事，在本案犯行中處於核心要角之地位，犯罪參與程度最高，且犯後未能坦承犯行，犯後態度難謂良好，並參考葉美麗自述之生活狀況，無犯罪前科，與其犯罪之動機、目的、手段，量處應執行有期徒刑7年。

林勇任嚴重破壞我國資本市場之健全及投資人之權益，所為實屬不該，林勇任於案發時為郡宏公司之董事長，倘非林勇任與葉美麗事前謀議及事後分工，葉美麗將難以遂行本案背信犯行，故林勇任在本案犯行中也處於核心要角之地位，犯罪參與程度高，且犯後未能坦承犯行，犯後態度難謂良好，並參考林勇任自述之生活狀況，無犯罪前科，與其犯罪之動機、目的、手段，量處應執行有期徒刑6年。

方永慧受僱於茂豐公司擔任財務經理，並聽命於葉美麗指示行事，並非居本案支配主導地位，犯罪參與程度最低，所以可以量處較低之刑，又方永慧犯後未能坦承犯行，犯後態度難謂良好，並參考方永慧自述之生活狀況，無犯罪前科，與其犯罪之動機、目的、手段，量處應執行有期徒刑2年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

