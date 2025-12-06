誠美材料歡慶20週年 舉辦「綠境計畫」植下兩千顆原生種植物
記者林雪娟／台南報導
在全球企業加速邁向淨零碳排與永續發展浪潮下，台灣偏光板大廠誠美材料歡慶二十週年，展現深耕台灣、接軌國際ESG標準決心，誠美材六日於新化林場舉辦「Green Filter 綠境計畫」植樹行動暨二十週年慶活動，兩百人齊植兩彎腰掘土、植苗覆土，兩千株原生樹，樹立科學造林與企業永續新標竿。
活動由誠美材董事長宋妍儀親自率領員工、眷屬及來自海外產業夥伴兩百人共襄盛舉，在中興大學農資學院長陳志峰、實驗林管理處長吳志鴻指導下，眾人親手種下兩千株台灣原生種樹苗，除實踐企業對環境保護承諾，更象徵誠美材將從材料製造跨越至生態守護，開啟下一個二十年的綠色永續新篇章。
有別一般植樹活動，誠美材和學界締結深度合作夥伴關係，將森林生態專業導入企業公益，落實「科學造林」，針對林場獨特低海拔丘陵地形與氣候、土壤等條件，精選十九種、兩千株適地適種的台灣原生樹種，除存活率高，更具備優異固碳能力、提升土壤養分循環、涵養水源及強化林地抗災韌性等多重生態功能，並和休憩景觀相結合，強化環境應對極端氣候緩衝能力，為台灣土地留下可長可久的綠色資產。
宋妍儀指出，植樹代表誠美材向下扎根意志及向上成長的無限可能，並回應全球ESG趨勢的落地實踐，將眾人之力，轉化為集體永續影響力。誠美材也將加速推動綠色轉型，將綠色科技、節能材料研發與循環再生應用緊密結合，降低生產過程中的碳足跡。
