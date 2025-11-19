誠蓮曲佩仁波切慈善基金會成立 跨團體連線推動四大公益服務

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

財團法人臺中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會於16日在台中市南屯區寶積林居士林舉行成立大會。尊貴的誠蓮曲佩仁波切親臨主持，包括多位善信大德、社會賢達及公益團體代表皆蒞臨現場，共同見證此場以慈悲與善念為核心的重要時刻。

財團法人臺中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會16日舉行成立大會，由誠蓮曲佩仁波切親臨主持，包括多位善信大德、社會賢達及公益團體代表皆蒞臨現場。（圖／基金會提供）

臺中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會表示，基金會成立旨在以具體行動回應社會需求，秉持「善心、善行、善循環」的宗旨，推動愛心齋食、捐棺喪葬、急難救助與社會公益等四大服務項目，期盼凝聚眾人善念，以持續且溫暖的行動照亮社會角落。

廣告 廣告

其中，「愛心齋食計畫」將長期推展，凡有需求的民眾皆可前來享用免費蔬食料理，讓每一餐都能感受到安心與溫暖。成立大會當日也特別安排長者共餐，以實際行動落實基金會關懷社會、傳遞愛心的初衷。

誠蓮曲佩仁波切於會上慈示：「當善意能夠互相傳遞，世界便會更加柔軟，同時也更加堅韌。」（圖／基金會提供）

為展現跨組織公益協作的力量，大會特別舉辦「善心公益連線」活動，邀請南投陳綢基金會、彰化快樂天堂基金會及台中靜宜大學王時照興學基金共同響應，展現公益團體間的善念串聯與互助能量。

活動現場並舉行「五行善拌麵」愛心物資捐贈儀式，將物資贈予各協力公益單位，期望這份實質的關懷能化為支持家庭的力量，將溫暖傳遞到社會更多角落。

誠蓮曲佩仁波切也於會上慈示：「當善意能夠互相傳遞，世界便會更加柔軟，同時也更加堅韌。」並祈願「善的力量」能長遠延續，為社會帶來更多良善的循環。

展望未來，臺中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會表示，將持續與各界公益團體及社會機構緊密合作，推動更多關懷計畫，讓「善的連線」無限延伸，持續在台灣各地播撒愛與希望的種子。

誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會誠摯邀請社會大眾一同成為善的同行者，讓慈悲與行動並行，使善的種子遍地開花，為台灣注入更多溫暖與希望。

更多FTNN新聞網報導

BALENCIAGA機車包家族好吸眼球 好萊塢明星愛不釋手

台中揪出「毒蛋」下游35家業者 盧秀燕：中央應統整公布完整流向

東北季風持續影響！低溫15度可能再下探 北台灣回溫有限注意保暖

