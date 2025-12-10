誣三接浮報阻四接標案 皇昌營造告發有心人士勾結禿鷹放空 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被稱為「三接」的中油第三座液化天然氣接收站工程被爆料二期工程涉及浮報工程經費逾百億元，遭爆料點名的皇昌營造，今（10）日下午由執行長林明照代表公司向台北地檢署告發，林明照表示，報導內容與事實差距頗大，且爆料時間點極為敏感，在「四接」工程開標前一週，意圖影響評審委員的公正性，同時，皇昌也發現有禿鷹集團放空皇昌的股票，告發營造業法、證券交易法、政府採購法、刑法等罪嫌。

廣告 廣告

林明照指出，近日媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站三接第二期工程，疑似有官商勾結，報導內容多次若有似無影射到該公司也參與其中，媒體報導在事前也並未向該公司求證，未平衡報導，報導內容與事實差距甚大，造成民眾對採購案、工程施作過程及皇昌公司都有所誤解，不想讓操控整件事情的不法之徒得逞，今天特地來台北地檢署按鈴申告。

誣三接浮報阻四接標案 皇昌營造告發有心人士勾結禿鷹放空 11

林明照說，皇昌發現有心人士勾結禿鷹集團為牟取不法利益，刻意提供錯誤資訊引導媒體報導中油三接工程涉有爭議，利用媒體標記本公司、擷取該公司官網圖片誤導社會大眾，以「大賺百億元」「沉箱破裂，整個結構就像豆腐渣」等不實資訊，影射該公司政商關係良好，始能就中油三接工程進行得標、獲取暴利，然而這些指控均非屬實。

林明照表示，皇昌發現發現，該公司股價在爆料新聞報導前，有遭到大量放空情形，該集團顯然利用上開不實報導操弄股價獲取不當利益，實已違反證券交易法。且有心人士虛指有所謂「錄音檔」，密集於11月11日、15日、17日以「知情人士」自居，提供不實資訊供媒體密集報導，適逢台電四接工程11月18日開標日前夕，其惡意損害皇昌多年來累積之優良廠商形象，影響該公司未來投標之競爭力，甚至已造成寒蟬效應，影響評審委員公平公正之評選結果，違反政府採購法等罪嫌。

林明照強調，皇昌公司知道三接工程是整個經濟的一個重要建設，也是民生相關的一個重要建設，皇昌公司提出告發，希望藉由司法的一個程序，來還給辛苦工作的工程人員一個清白，同時也要將背後不法之徒接揭發出來。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

籌到錢了 三地集團創辦人鍾嘉村獲交保

台英持續司法合作 完成第三件受刑人移交

【文章轉載請註明出處】