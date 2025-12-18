誣告案不能用社會勞動替代擔心解職？ 高虹安：尊重各界言論依程序進行

新竹市長高虹安今天復職回歸市政參加活動時，對媒體問到有周刊報導誣告案不能用社會勞動替代，擔心被解職嗎？高虹安稱尊重各界言論，依程序進行。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天早上8點半重返市府上班，她在參加消防月曆發布活動上對媒體問及有關週刊報導，針對高院二審判決結果吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪若定讞不能用社會勞動替代會被解職等狀況，高虹安回應，尊重各界言論，該有的程序會依法進行。

高虹安今天復職後出席首個行程是消防局主辦的「消防形象月曆發表記者會」，她在會前接受聯訪。有記者提問，有關週刊報導針對判決結果吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪定讞不能用勞動服務替代會被解職嗎？高虹安回應，這部分因為她還沒有看到報導，但一切都尊重，因為這幾天各界的言論也非常的多，她就是都尊重各方的言論。至於說其他的一些司法案件也一樣，該有的程序也會依法進行，這是她目前的態度。

對於浮報助理費被貼上「貪污」的標籤，高虹安也提到，貪污的標籤很沉重，大家都能夠體會，尤其是在大罷免的期間，罷免方是將高虹安貪污犯這幾個字大大的印在新竹市各個街口的看板當中，對這樣一個沉重的標籤，她認為，任何人都難以承受，尤其又是公眾人物。對二審判決結果能夠讓她將貪污的標籤從身上移開，對她來說是一個非常重要的事情。也希望綠營的支持者，或者是網路上面的言論，可能就是在這部分還是要盡量的克制、一起尊重司法。

另有媒體問及，高虹安挺過二審，會想對民眾黨前主席柯文哲說些什麼嗎？高虹安說，其實經歷這一個過程，也更了解柯文哲還有他的家人們在這個司法過程當中所受的煎熬跟比較辛苦、比較漫長的部分，希望柯文哲要加油，身心部分保持健康狀態，這是對自己、家人最重要的事情。

