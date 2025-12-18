誣告案一旦定讞會被解職？高虹安：該有的程序依法進行

新竹市長高虹安表示，其實經歷這樣的過程，也更了解司法過程所受的煎熬，盼柯文哲主席加油，身心部分都保持健康。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安復職後首日回歸市府，上午11點馬不停蹄出席消防局行程，被問到判決結果吹哨者和部分國會助理不滿，另，若後續誣告罪定讞不能用社會勞動替代是否會被解職？高虹安回應，尊重各界言論，其他司法案件也一樣，該有的程序會依法進行。

有媒體報導，判決結果吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪定讞不能用社會勞動替代會被解職？對此，高虹安則說，這部分因為她還沒有看到報導，但一切都尊重，因為這幾天各界言論非常多，她都尊重各方言論。至於說其他司法案件也一樣，該有的程序也會依法進行，這是目前的態度。

廣告 廣告

被問到挺過二審，有無話對想對柯文哲說？高虹安表示，其實經歷這樣的過程，也更了解也更了解柯文哲主席還有他的家人們在司法過程所受的煎熬，盼柯文哲主席加油，身心部分都保持健康，是對自己、家人最重要的事。

而高虹安也提到，貪汙的標籤很沈重，大家都能夠體會，尤其是在大罷免的期間，罷免方其實將高虹安「貪汙犯」這幾個字，大大印在新竹市各個街口的看板當中，這樣沈重的標籤，她認為任何人都難以承受，尤其又是公眾人物。

高虹安說，二審判決的結果能夠讓她將貪汙的標籤從身上移開，對她來說是一個非常重要的事情，希望綠營的支持者，或者是網路上的言論，在這部分還是要盡量的克制，一起尊重司法。

高虹安強調，希望大家回歸到平常心來一起推動市政、討論市政，才是真正對市民最有利益的地方，希望大家都可以回到正軌，把貪汙標籤透過二審的判決移開了之後，大家都能夠回到理性的討論。

【看原文連結】