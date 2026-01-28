誣指對美談判後關稅反上升 經濟部澄清：我出口、產值將逆轉為正成長

對於有關媒體報導在野黨立委指稱「此次台美談判結果實質加稅」等相關說法，經濟部今（廿八）日表示，此說法無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。從各新聞媒體報導中也可看到，產業界及各工商團體對於談判團隊可談到「對等關稅十五%不疊加MFN」之成果表達十分肯定，且扭轉談判前台灣稅率較高之處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭；其他國家也普遍認為台灣取得不錯的成果。經濟部呼籲，各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。

經濟部強調，一一五年一月十六日與美方達成十五%且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）之稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件，經濟部也與產業界舉辦三輪總計超過數十場之座談會，透過支持產業之四大措施持續提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

經濟部指出，美國總統川普前於一一四年四月二日發布行政命令，宣布對全球實施「對等關稅」措施，當時我國對等關稅稅率為卅二%（疊加MFN），後續透過與美持續談判及磋商，台灣適用的對等關稅稅率已調降為二十％暫時性稅率（疊加MFN），並自一一四年八月七日起正式實施，隨著一一五年一月十六日與美方達成協議，臺灣適用的對等關稅稅率再次調降為十五%且不疊加MFN，與日本、韓國等競爭對手一致，更優於越南及中國。經濟部委託智庫進行推估，對我國出口、產值及就業的影響，相較之前對等關稅稅率二十%並且疊加MFN關稅之情形，已從原本衰退逆轉為正成長。

經濟部說明，過去傳統產業因台美間未簽署貿易協定，工業產品我國對美平均出口關稅相較日本、韓國高，現因台美協議十五%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，實則讓我國與日韓站在同一起跑線，取得更有利的競爭條件。以工具機產業為例，工具機產品我出口美國關稅為四％，競爭對手日本為二．六%、韓國零關稅，現對美出口關稅同為十五%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於業者拓展市場。

而為因應對等關稅對產業之可能衝擊，經濟部已編列四六○億元韌性特別預算辦理支持產業之四大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，截至一月廿七日止，外銷貸款優惠保證加碼已核保四十件，融資金額約十五億元；中小微企業多元發展專案貸款加碼已申貸一○二七件，金額共九十七億元；研發轉型補助已接獲一一三六件申請；爭取海外訂單則已接獲五四九件申請。