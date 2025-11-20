誣指林智堅圖利判賠30萬 陳智菡竟PO文「為司法致哀」

即時中心／廖予瑄報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年間曾在臉書發文，指控前新竹市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，從原本250％暴增至450％，比京華城案還高，且一年內無人調查。林智堅對此提告求償200萬元。台北地方法院今（20）日判決，陳智菡敗訴，應賠償30萬元，可上訴。對此，陳稍早也在臉書上，以「為司法致哀」為題，發文表示，「完全無法接受」，並強調，將依法上訴、捍衛自身清白。

陳智菡臉書全文：

「為司法致哀」

針對新竹市前市長林智堅以民事訴訟向本人提告，台北地院一審判決，回應如下：

本人發言內容攸關公共利益 ，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

首先，本人發言前，已查證台北地院2019年度聲判字第321號交付審判案件的裁定內容，當中明確提到：時任新竹馬偕醫院 院長蘇聰賢曾於2018年8月30日馬偕院內董事會中說：「已經與市府相關Key-Person溝通，包括市長，我方請他吃飯，在餐廳裡，林智堅市長親自保證百分之四百五十，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」。

蘇聰賢發言時之身分是新竹馬偕院長、發言背景與目的是在馬偕董事會 上討論新竹馬偕醫院新建工程，且為後續發包依據，相關談話內容均載於判決。

此外，本人立論基礎是在強調：「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押 柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」

本人發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，本人將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應 之不公不義對抗到底。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

