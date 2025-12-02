誣指蘇貞昌「疫苗A1億」 二審判吳子嘉應賠90萬確定

記者楊佩琪／台北報導

▲二審判吳子嘉要賠蘇貞昌90萬元確定。（資料照／翻攝自董事長開講YouTube頻道）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉被控在直播節目中，公開指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」(約合台幣32億餘元)，分別被時任衛生福利部部長的陳時中、行政院前院長蘇貞昌各提告求償1000萬。蘇貞昌部分，一審台北地方法院判吳子嘉應賠償90萬。上訴二審，高等法院駁回，全案確定。

吳子嘉被控於2023年5月20日，在未盡合理查證義務下，於互動直播節目中，直指蘇貞昌、陳時中「利用新冠疫苗A了1億美金」等語，蘇、陳2人因此分別對吳子嘉提起民、刑事告訴。民事部分，各求償1000萬元。

蘇貞昌部分，北院一審判決吳子嘉應賠償90萬元。案經上訴，蘇貞昌主張，吳子嘉的不當言論，足以使大眾誤認他意圖自BNT疫苗採購案中不法獲取美金1億元之利益，涉有貪污行為。此應為故意或過失不法侵害其名譽權，情節重大，使其受有精神上之痛苦，請求賠償。

二審高等法院審理後認為，吳子嘉的言論確實足以使社會大眾質疑蘇貞昌對疫苗決策、執行採購之公正性及廉潔度，而對其人格為負面評價，侵害其名譽。且該些言論為事實陳述，並非僅為意見表達，吳子嘉未能舉證證明其言論與事實相符，應為不實。

又吳子嘉雖然抗辯其消息來源為上海復興醫藥公司在台授權代表，但該名代表提供的證據，客觀上無從推論吳子嘉所言為真實，對方也未曾向吳子嘉表示蘇貞昌有涉貪污之犯行，吳子嘉未為其他查證行為，難認已盡合理查證義務。

審酌吳子嘉該些言論因網路平台傳播訊息之迅速且普及而廣為人知，侵害情節重大。再考量雙方社經地位、加害情節等情狀，認原審命給付90萬元為有理由，駁回上訴確定。

