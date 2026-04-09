誣指陳時中「疫苗A1億」！吳子嘉被告誹謗 判刑8月確定

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記者楊佩琪／台北報導

▲吳子嘉被訴誹謗陳時中、蘇貞昌等人「疫苗A1億」，判刑8月確定。（資料照／記者楊佩琪攝）

美麗島電子報董事長吳子嘉因多次公開指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長疫苗A了1億美元」，被以加重誹謗罪起訴，台北地方法院一審判刑8月，得易科罰金。案經上訴二審，高等法院9日宣判，駁回上訴，全案定讞。

吳子嘉另與蘇貞昌、陳時中的民事賠償官司，蘇貞昌部分，須賠償90萬元確定。陳時中部分，二審判賠200萬元，上訴三審中。

2023年5月間，吳子嘉於網路直播節目中，爆料行政院前院長蘇貞昌、衛福部長陳時中靠BNT疫苗「A了1億美元」，氣得陳時中親赴法院對吳子嘉提告求償1000萬元。陳時中強調根本忍無可忍，痛批是選舉操作，有證據就要提出來，否則「來一次，告一次」。蘇貞昌也對吳子嘉提告求償1000萬元。

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刑事部分，陳時中、蘇貞昌皆對吳子嘉提告加重誹謗，北檢偵辦後依法起訴。北院審理期間，陳時中還一度大動肝火，吳子嘉的委任律師一連串追問，讓陳時中氣炸直問律師「你是要證明什麼？」是想要證明他和廠商私下有往來「那就是在污衊我」，要律師把證據拿出來直接講，不要「轉來轉去」。

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