誣賴隔壁車偷吃⋯大媽氣到擲筊：布丁在哪？仁德服務區鬧210秒原來在這

曾婦擲筊求問神明，求問失竊布丁下落。（圖／翻攝社會事新聞影音）

我的布丁在哪裡？一名73歲曾姓婦人26日於國道一號仁德服務區內，發現車內一盒35元的布丁離奇失蹤，懷疑被停在隔壁車輛的駕駛或偷吃了，因而在現場起了糾紛，當下頓時國罵滿天飛，曾婦甚至還擲筊求問神明布丁下落。最後國道警察獲報後，前來排解眼前窘況，最後在車底發現布丁蹤跡，結束這場鬧劇。

曾婦連續擲了2個聖筊，第3筊止步。（圖／翻攝社會事新聞影音）

曾姓婦人把車停在仁德服務區內休息，車內一堆東西，不論她怎麼找都找不到那盒布丁，急得問停在隔壁車的駕駛和乘客，有沒有看見，甚至激動直指對方：「是不是把布丁給吃了？」。只是剛好停車在隔壁，卻遭指控為布丁賊，男子極力否認，最後被曾婦連珠炮質疑惹毛，強硬回嗆，沒料到對方突然出大絕。

國道警察到場排解糾紛，發現失蹤的布丁就在車底下。（圖／翻攝社會事新聞影音）

「心知肚明啦，叫啊叫警察，我跟你講神明來應5筊，剛剛不見一盒35元的，來看是不是你拿的」，曾婦當場說要擲筊，還一次得到2聖筊，無奈第3筊止步。也許是神明早就看見，曾婦遍尋不著的布丁一直就在車底下，最後國道警方獲報到場排解糾紛，眼尖拾起歸還。

曾婦拿起失而復得的布丁，終於情緒逐漸平靜，最後這場「布丁之亂」順利落幕，雙方互不追究，各自駛離仁德休息站，只是這段荒謬影片在網路上瘋傳，意外引起熱議。

台南,仁德服務區,布丁,偷竊,國道警察（圖／翻攝社會事新聞影音）

