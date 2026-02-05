誣賴魔術師「把手機變不見」 暴走男嗆要捅人

員警到場後，男子情緒失控不配合，遭到警方壓制。（圖／東森新聞）





魔術師也會被碰瓷嗎？台中魔術師馬克在逢甲商圈表演時，向一名楊姓男子借手機互動，沒想到就在表演結束10分鐘後，男子卻稱手機被魔術師偷了，還不斷恐嚇要殺人。員警到場後，男子情緒失控不配合，遭到警方壓制，且確認手機就在男子自己的包包裡，大鬧一場涉嫌恐嚇罪、妨害公務罪，依現行犯逮捕。

鬧事男子vs.隔壁攤商：「（他們強制我），沒有強制你，警察是對的，（他們強制我）。」兩名員警奮力要抓住男子，但他情緒激動，不斷反抗。員警：「你妨害公務了 ，你現在再這樣 ，就妨害公務了 ，你這樣罪會越來越重。」

男子超失控，但叫警察的也是他，原來台中逢甲魔術師Mark進行表演時，這名40歲楊姓男子主動交出手機配合魔術，不過結束時，楊性男子卻堅稱手機被偷，還不斷恐嚇魔術師。

魔術師Mark：「就亂講話咩，然後又來恐嚇我，說要殺我，要拿刀捅我。」

警察了解狀況後，發現楊姓男子的手機，就在他的包包裡，可以說是做賊喊抓賊，又相當不配合辦案。

鬧事男子vs.員警：「（你們強制我，叫法官去，我也贏啦，我贏啦），回派出所再說啦 ，上車。」

Mark是常駐在逢甲商圈的魔術師，也常常在網路直播魔術表演，但這回卻疑似遇上想要碰瓷的楊姓男子。

魔術師Mark：「變完當下就馬上還他了，他當時就走了，但是過了大概10分鐘，就回過頭來說，欸就是你偷了我手機，你要還給我，他就要求我叫我自己報警抓我自己。」

他表示，手機早就還給楊姓男子，當下也害怕遭到攻擊，就連報警後，還是持續恐嚇。

魔術師Mark：「可能是故意的，因為最後警方是說，手機根本在他自己身上，有點癲狂的狀態，接下來就說要殺了我，要每天來找我麻煩，叫我沒辦法做生意這樣。」

鬧事的40歲楊姓男子，被依恐嚇罪以及妨害公務現行犯逮捕，原本以為是魔術變成竊案，實際上只是虛驚一場。

