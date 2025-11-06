即時中心／潘柏廷報導

國道5號北向28.5公里處，今（6）日上午9時58分左右發生一起車禍事故；一名82歲陳姓男子駕駛普通重型機車，從台9線誤上國道5號頭城交流道往北行駛後，並於北向28.5公里處迴轉，沿內側車道往南逆向行駛與47歲蔡男駕駛的自小客車擦撞發生事故，造成陳姓男子右腳大拇指擦傷，由救護車送往礁溪杏和醫院就醫，雙方酒測值均為零。

警方表示，該機車行為已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第四項不得行駛或進入道路之人員、車輛而行駛或進入者，處新台幣3,000至6,000元罰鍰及第43條第1項第6款在高速公路逆向行駛，處新台幣6,000元至36,000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

同時，警方強調，若因此造成事故，還可能需負刑事責任。呼籲駕駛人若不慎誤闖國，請立即停靠路肩、避車彎等安全處所待援，並撥打110或1968求助。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／誤上國5！82歲阿伯騎車逆向擦撞 右腳大拇指擦傷

