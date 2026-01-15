誤上架「樂比亞」雞肉 放心初：供應鏈誤置、立即改善

台北市 / 綜合報導

日本知名超市樂比亞，受到民眾歡迎，不過近期有民眾在其搭店家，發現架上出現樂比亞的專屬商品，PO網分享。貼文引發討論，如今店家也在社群上發出聲明，向樂比亞致歉，表示是供應鏈誤置，才導致這樣的情況，並非未經授權之轉賣行為，也立即採取改善措施，避免類似情況再發生。

生鮮肉品日式餐點通通有，還能提供代客料理服務，日本知名超市樂比亞來台展店，受到歡迎但近期卻有民眾，在其他店家發現樂比亞的商品。

廣告 廣告

放心初蔬果網，實體門市不少家，但卻有民眾在新莊分店發現，架上出現貼著樂比亞Logo的生鮮雞肉，感到有些訝異，貼文引來樂比亞總經理的注意，留言驚訝表示，怎麼 會 做這種事不想把事情鬧大，但還是希望大家可以遵守規則真的有點難過呢，底下就有網友點出賣鮮食，一旦出問題這樣要找誰負責。

事件在社群發酵，放心初在社群致歉，並PO出超秦企業的函文，當中寫到原應提供予樂 比 亞之專屬商品，「因配合之物流廠商之錯誤」，將 部分 產品出貨予新莊分公司。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦：「衛生局將派員前往稽查，特別針對供應商管理以及驗收制度進行查核，倘有不符規定處將命業者限期改正。」

樂比亞與放心初，都是國內家禽屠宰大廠「超秦」的客戶， 這次商品惹爭議。 放心初也向樂比亞致歉，並強調 沒有任何盜用冒用或侵害商標 權利 之主觀意圖，這次的情況並非未經授權之轉賣行為，而是因供應鏈誤置所致，並立即採取改善措施，包括重新檢視強化商品供應與上架審核流程，以及增設商標與授權確認檢查點。

要避免類似情況再發生，樂比亞總經理也留言回覆，表示關於這件事情，並不適合在社群平台上以留言方式討論，因此將暫不就此事發表任何評論。

原始連結







更多華視新聞報導

日本超市販售「熊掌」！價格曝光 毛髮、指甲全保留

關稅戰、美烏礦產協議 稀土供應鏈議題一次看

生雞肉要洗嗎？菜販曝「3部位」非洗不可 清洗方式一次看

