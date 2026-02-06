誤以為被瞪！ 新莊木工竟持鐵鎚攔車恐嚇騎士

陳嫌被帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名柯姓男子，今天（6日）一早騎車行經新莊中正路時，突遭一名陳姓男子騎車逼近，伸手拍打安全帽攻擊後，又隨即停靠路邊，拿出鐵槌作勢攻擊，柯男嚇得連忙加足油門逃離現場，轄區新莊警分局獲報循線找上陳嫌時，陳嫌辯稱，誤以為柯姓男子在瞪他，一時情緒失空才會犯案，而鐵鎚則因本身從事木工才會隨身攜帶，全案詢後依恐嚇、傷害等罪嫌偵辦。

監視器錄下柯男左轉瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，21歲柯姓男子今天（6日）上午騎車沿著新莊區明志路三段左轉中正路往三重方向行駛時，當時正在中正路停等紅燈的30歲陳姓木工，以為柯男瞪了他一眼，頓時情緒失控立即迴轉追了上去，伸手朝柯男的安全帽拍了一下，接著下車拿出平時工作用的鐵槌作勢攻擊，嚇得柯男連忙加足油門逃離現場。

監視器錄下陳嫌誤以為被瞪後，立刻迴轉追了上去。（圖／翻攝畫面）

轄區新莊警方獲報，後續循線前往新莊天祥街找上陳嫌時，陳嫌坦承因以為對方在瞪他，才會犯案，全案詢後將依恐嚇、傷害等罪嫌偵辦。

監視器錄下犯案經過。（圖／翻攝畫面）

