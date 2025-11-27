誤以為退化性關節炎 7旬翁膝痛難行竟是「結核菌」感染

膝關節長期疼痛竟是結核菌感染所致！74歲賴姓男子左膝持續腫痛，幾乎無法行走，原以為只是退化性關節炎，經台中慈濟醫院關節中心主任周立展診斷，發現是結核菌侵襲關節造成的骨結核病變，經過治療後已恢復良好。

賴先生長期左膝腫痛，就診前已服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月，但症狀不但沒有改善反而越來越嚴重，來到台中慈濟醫院時，膝蓋已腫脹到無法彎曲。台中慈濟醫院關節中心主任周立展為病人抽取膝關節液化驗後發現，白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他病因。

周立展隨即安排病人住院，進一步進行X光與磁振造影檢查，結果顯示膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。為避免感染惡化，周主任緊急為病人施行微創關節鏡清創手術，將檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。

周立展主任提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。 （圖／台中慈濟醫院）

「結核菌感染膝關節的案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。」周立展指出，賴先生沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。

周立展會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節。病人住院期間接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走。

肺外結核感染途徑。 （圖／台中慈濟醫院）

周立展提醒，除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若賴先生延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重可能必須置換人工膝關節。「膝蓋、背或其他關節若長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。」

賴先生出院後仍須持續服藥至少九個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。經過清創與抗結核藥物治療後，目前已恢復良好，能正常行走，持續於慈濟醫院關節中心與胸腔內科追蹤治療。

