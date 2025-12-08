誤以為遭拍攝 失控男竟持「螺絲起子」攻擊3學生

台北市 / 綜合報導

昨(7)日下午5點多，台北市東區一處巷弄內，驚傳攻擊事件！3名補習班學生當時在路邊拍攝作業，一名廖姓男子以為同學在拍他又瞪他，竟持螺絲起子抵住一名同學背後，威脅傷害對方，三名學生當下立刻道歉，拍攝完離要開現場，卻遭廖姓男子持螺絲起子追上前攻擊，當下學生反過來壓制男子，警方也隨即趕到，將人帶回送辦。

一群同學悠閒走在路上，他們拿著腳架拍攝影片，過沒多久一名男子，突然追了上去，一邊比動作一邊喝斥他們，下一秒一言不合，男子突然失控，拿著螺絲起子，就朝其中一名同學揮舞，其他人見狀，紛紛上前幫忙，立刻將男子壓制在地。

同學說：「報警了，報警了，那個刀子先拿起來，你們找他武器。」男子被同學們，壓制在地無法動彈，但他情緒仍然相當激動，同學們一邊將他壓住，一邊將螺絲起子拿走。員警VS.同學說：「哪一個，(他拿武器攻擊我們)，先借我過，走開，走開，刀子在哪裡(拿走了)。」

當事民眾說：「那時候看不出來是拿什麼武器，反正就拿一個小小尖銳的東西，路途中就做一些試戳的動作試戳其他的同學，他做攻擊的動作時候其他男生就把他壓制。」

誇張攻擊事件，就發生在昨日下午5點多，台北市敦化南路一處巷弄內，這裡店鋪林立也是熱鬧的東區，當時3名補習班同學，正在路邊拍攝補習班的，微電影作業一名廖姓男子，以為他們在拍他還瞪他，竟先持螺絲起子，抵住其中一名同學後背，說再給他們一次機會，不然就要動手，同學馬上道歉說拍完就走，離開後廖姓男子竟手持螺絲起子，追上前挑釁結果被壓制，帶回派出所。

台北市警大安分局敦化南路派出所長呂政隆說：「全案訊後依傷害，毀損罪嫌，移請台北地檢署偵辦，並將廖男送往醫院，進行相關評估。」在馬路上拍攝作業，卻無緣無故慘遭攻擊，2人輕傷沒有大礙，所幸同學們當機立斷，人力優勢將嫌犯壓制，才沒有讓傷害擴大。

原始連結







