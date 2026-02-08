誤以為遭通緝 男見警心虛「跳自行車引道」當場被逮

新北市 / 綜合報導

8日早上八點多，新北市關渡大橋旁自行車引道，有民眾目睹一名男子，急急忙忙跨過欄杆跳下橋，嚇壞民眾，但原來這名男子誤以為自己被通緝，拒絕警方攔檢，當時他坐在車輛副駕駛座，上橋前就跳車，一路跑到自行車引道旁翻欄後躲在樹叢，跳下逃逸的橋下方其實也只是平緩坡面，目前駕駛仍在逃逸，警方全力追緝中。

大批車輛正準備上橋，這時路肩一名男子，從車道跑出來，下一秒翻過欄杆，整個人跳了下去，目擊駕駛以為人往橋下跳，看到這狀況全驚呆了，男子跑到欄杆外樹叢裡，被警方逮個正著，原來他以為自己早被通緝，才冒險跳橋落跑。

回到稍早，男子上橋前就被捕捉到，車都還沒停，急急忙忙跳車離開，但瞄了一眼橋的高度打消念頭，隨即拔腿狂奔，記者張權說：「當時男子一路跑到自行車道旁，從欄杆跳到一旁草地，接著躲進下方樹叢，以為沒被發現，最後仍被警方逮到。」

誇張事件發生在，8日早上八點多，新北市關渡大橋上，警方在民權路187巷口，透過巡防系統發現，銀色休旅車車主，有毒品通緝上前盤查，但車輛拒檢逃逸，跑到關渡大橋往八里方向，接著又再回頭坐在副駕的，鄭姓男子跳車逃逸，跑200公尺翻欄杆跳下往行車道最後被逮，他向警方供稱以為被通緝才打算逃跑，但他只因為妨害自由案件要被法院拘提。

新北市淡水分局竹圍所副所長許家源說：「發現一輛自小客車形跡可疑，且任意變換車道上前攔查，副駕駛男子突然自行下車逃逸，員警立即徒步追緝，並於關渡橋自行車引道將其查獲逮捕。」休旅車駕駛，事後逃往台北，警方已經鎖定車牌持續追緝，但鄭姓嫌犯跳橋逃逸，仍躲不過警方追緝遭到送辦。

