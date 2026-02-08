誤以為遭通緝！50歲男跳關渡大橋逃逸 遭解送歸案

一名50歲鄭姓男子今（8）日在新北市關渡大橋八里端上演跳橋逃逸戲碼，竟是因誤以為自己遭通緝。警方於上午9點38分追查一輛涉及交通違規的自小客車時，副駕駛座的鄭男突然開門跳車，衝向橋邊並翻越護欄跳下，最終仍被警方逮獲。

一名50歲鄭姓男子今（8）日在新北市關渡大橋八里端，誤以為自己遭通緝突然開門跳車，衝向橋邊並翻越護欄跳下。 （圖／翻攝畫面）

事發當時，警方正在關渡大橋八里端一帶追查疑似違規的車輛。行車紀錄器畫面顯示，鄭男突然從車內跳出，朝橋上自行車與行人通道方向奔跑，隨後翻越護欄跳向橋邊草地邊坡逃亡。

警方立即展開追緝行動，在自行車道旁的草叢內成功制伏鄭男。讓人啼笑皆非的是，被壓制時鄭男還大喊「通緝啦！」，使在場員警一時愣住。經查證後，警方當場表示：「你哪有通緝啦！」鄭男確實因涉及妨害秩序案件遭拘提，但尚未被列為通緝對象。

經警方初步調查，鄭男為妨害秩序案件嫌疑人，並非單純的交通違規人士。整起事件從鄭男跳車、逃逸到被逮捕的過程相當戲劇化，警方在完成警詢程序後，已依法將鄭男解送至士林地方法院偵辦。

這起離譜跳橋事件發生在上午9點多，引起現場不少路過民眾的注意。警方表示，鄭男從關渡大橋跳下的行為相當危險，所幸最終人員平安，未造成其他意外。

